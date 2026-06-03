SEC цифрлық активтерді 2030 жылға дейінгі стратегиялық басымдық деп жариялады
АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) цифрлық активтерді өз стратегиялық басымдықтары деңгейіне көтерді. Ведомство 2030 жылға дейінгі кезеңде блокчейн технологиялары, токенизация және крипто нарық инфрақұрылымы бойынша реттеу айқындығын қамтамасыз етуді мақсат етті. Бұл өзгерістер сейсенбіде жарияланған 2026–2030 қаржы жылдарына арналған Стратегиялық жоба жобасында көрініс тапты. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Құжатта SEC инвесторларды қорғау және капитал қалыптастырумен қатар, цифрлық активтер мен үлестірілген тізілім технологиялары (DLT) үшін жеке бөлім бөлді. Комиссия төрағасы Пол Аткинс басқаратын ведомство салмақты және дәйекті тәсіл арқылы цифрлық активтер үшін берік құқықтық негіз құруды жоспарлап отыр. SEC мәлімдемесіне сәйкес, блокчейн және крипто технологиялар Американың қаржылық инфрақұрылымын түбегейлі өзгерту әлеуетіне ие.
Стратегиялық жоспар цифрлық активтердің өсуі қолданыстағы ережелерден асып түскенін мойындайды және нарық қатысушылары үшін құқықтық айқындықты арттыруға шақырады. Сондай-ақ, токенизацияланған ұсыныстар мен ончейн қаржы инфрақұрылымы SEC қолдайтын салалар ретінде аталған. Құжатта кастодиалды сақтау, сауда-саттық және стейкинг қызметтерінің артық немесе қайшылықты талаптарсыз, тиісті бақылау астында жұмыс істеуі керектігі айтылған.
Тағы бір маңызды басым міндет — SEC пен Тауар фьючерстері саудасы жөніндегі комиссия (CFTC) арасындағы жауапкершілік шекараларын нақтылау. Бұл мәселе ұзақ уақыт бойы АҚШ-та цифрлық активтерді реттеудегі негізгі проблемалардың бірі болып келеді. Екі ведомство жаңа технологиялар жағдайында ақпарат алмасуды жеңілдететін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойып, ынтымақтастықты нығайту бағытында қадам жасады.
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