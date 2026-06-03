АҚШ заң шығарушылары зейнетақы қорларына криптоактивтерді енгізуге қарсы шықты
АҚШ Конгресі Сенаты мен Өкілдер палатасындағы жетекші демократтар Еңбек министрлігінен америкалықтардың 401(k) зейнетақы жоспарларына цифрлық және «баламалы активтерді» енгізу жоспарын тоқтатуды талап етті. Сенаторлар Берни Сандерс, Элизабет Уоррен және өкіл Бобби Скотт ведомство басшысының міндетін атқарушы Кит Сондерлингке хат жолдап, жеке капиталды, криптоактивтерді және жеке несиелерді зейнетақы шоттарына қосу ұсынысын кері қайтаруға шақырды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Заң шығарушылардың пікірінше, бұл саясат зейнетақы қорларын Bitcoin және басқа да цифрлық валюталар сияқты өте құбылмалы активтердің қаупіне ұшыратады. Хатта криптонарықта реттеу және қорғау механизмдерінің жоқтығы көптеген криптовалюталарды алаяқтық құрбанына айналдыруы мүмкін екені атап өтілген. Сондай-ақ SEC сияқты қаржылық ведомстволарда қадағалаудың әлсіреуіне алаңдаушылық білдірілді.
Еңбек министрлігінің бұл бастамасы АҚШ президенті Дональд Трамп 2025 жылдың тамызында баламалы активтерге қолжетімділікті «демократияландыру» туралы жарлыққа қол қойғаннан кейін жарияланған болатын. Investment Company Institute деректері бойынша, 2024 жылдың соңында америкалықтардың 401(k) жоспарларында шамамен 10,1 трлн USD көлемінде қаражат жиналды.
Сандерс, Уоррен және Скотт осы саясаттың қазіргі әкімшілік өкілдері үшін қаржылық мүдделер қақтығысын тудырмайтынын сұраққа алды. Атап айтқанда, Дональд Трамп отбасының World Liberty Financial атты криптожобасы бар екені ерекше аталып өтті. Демократтар этика ережелерін қамтымайтын ешқандай заң жобасына дауыс бермейтінін мәлімдеді.
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