Bitwise: Криптовалюталар ЖИ акциялары аясында қарсы инвестицияға айналды

·41·Экономика
Bitwise: Криптовалюталар ЖИ акциялары аясында қарсы инвестицияға айналды

Bitwise инвестициялық директоры Мэтт Хуганның айтуынша, институционалды инвесторлар назарының жасанды интеллект (ЖИ) акцияларына ауысуы нәтижесінде крипто нарығы қазір «қарсы бәс» (contrarian bet) мәртебесіне ие болуда. Хуган нарықтық талдауында қазіргі жағдайды «аяусыз» деп атап, Nasdaq-100 индексі жылына 43%-ға өскен кезде инвесторлар үшін криптовалюталардың тартымдылығы төмендегенін атап өтті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

OpenAI компаниясы ChatGPT-ні іске қосқаннан кейін ЖИ технологияларымен байланысты компаниялардың акциялары күрт қымбаттады. Атап айтқанда, ЖИ үшін маңызды есептеу компоненттерін өндіретін NVIDIA акциялары сол кезеңнен бері шамамен 1500%-ға өсті. Хуганның пікірінше, моментумға негізделген инвестициялар ажиотаж толқынымен қозғалса, қарсы бәстер сабыр мен ұзақ мерзімді іргелі талдауды талап етеді.

LVRG Research директоры Ник Рак та осы пікірге қосылып, ЖИ институционалды портфельдерде басымдық етсе де, крипто нарығының пісіп-жетіліп, жоғары табыс әкелуі мүмкін бағыт ретінде қалыптасып жатқанын білдірді. Хуганның айтуынша, бұл аю нарығы (bear market) алдыңғыларынан ерекшеленеді, себебі қаражат тек Bitcoin-ге ғана емес, сонымен қатар Hyperliquid, Zcash және Stellar сияқты күшті іргелі негізі бар шағын активтерге де бағытталуда.

Крипто нарығы моментум саудасы болудан тоқтағанда, іргелі факторлар маңызды рөл атқара бастайды. Хуган бұл жағдайды аю нарығының басталуынан гөрі оның аяқталуына жақындағанымыздың белгісі деп санайды. Дегенмен, нарықтық капиталдандыру соңғы күндері төмендеуді жалғастырып, 2,38 трлн USD-ға дейін түсті, бұл қазан айындағы ең жоғары көрсеткіштен 46%-ға төмен.

BitcoinЖИNVIDIANasdaqКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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