3 маусымдағы алтын құймалардың сату бағалары жарияланды
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Өлшемді алтын құймалардың бағалары төмендегідей:
Өзбекстан Орталық банкі 3 маусымдағы өлшемді алтын құймалардың сату бағаларын жариялады.
1 грамм алтынның бағасы алдыңғы мәнімен салыстырғанда 1 200 сумға өсті.
Өлшемді алтын құймалардың бағалары төмендегідей:
5 грамм — 9 689 000 сум.
10 грамм — 18 842 000 сум.
20 грамм — 36 685 000 сум.
50 грамм — 91 616 000 сум.
100 грамм — 181 018 000 сум.
Өлшемді алтын құймаларды Өзбекстандағы барлық банктердің кеңселерінен сатып алуға болады.
Ескерту: Банк кеңсесіне бармас бұрын алтын құймалардың бар-жоғын нақтылап алуды ұмытпаңыз. Көптеген банк кеңселерінде алтын құймалар таусылып қалуы мүмкін.
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