4 маусымда доллар бағамының өсуі болжамдалуда

·168·Экономика
4 маусымда доллар бағамының өсуі болжамдалуда

Bankir Telegram арнасы 4 маусымда доллар бағамының 35–36 сом шамасында өсетіні болжамдалып отырғанын жазды.

Банктерге доллар сату бойынша ең үздік бағамдар:

• Turonbank — 11 930 сом.
• MKBank — 11 930 сом.
• NBU — 11 920 сом.
• Infinbank — 11 920 сом.

Банктерден доллар сатып алу бойынша ең үздік бағамдар:

• Asakabank — 11 950 сом.
• Infinbank — 11 970 сом.
• Agrobank — 11 980 сом.
• Kapitalbank — 11 980 сом.

Бағам күн ішінде өзгеруі мүмкін. Нақты бағамды білу үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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