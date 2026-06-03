4 маусымда доллар бағамының өсуі болжамдалуда
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• Turonbank — 11 930 сом.
• Asakabank — 11 950 сом.
Bankir Telegram арнасы 4 маусымда доллар бағамының 35–36 сом шамасында өсетіні болжамдалып отырғанын жазды.
Банктерге доллар сату бойынша ең үздік бағамдар:
• Turonbank — 11 930 сом.
• MKBank — 11 930 сом.
• NBU — 11 920 сом.
• Infinbank — 11 920 сом.
Банктерден доллар сатып алу бойынша ең үздік бағамдар:
• Asakabank — 11 950 сом.
• Infinbank — 11 970 сом.
• Agrobank — 11 980 сом.
• Kapitalbank — 11 980 сом.
Бағам күн ішінде өзгеруі мүмкін. Нақты бағамды білу үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.
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