Қытай мен Ресей Өзбекстанның сыртқы саудасында қайтадан көш бастады
Өзбекстанның халықаралық экономикалық байланыстары мен жаһандық нарықтағы беделі қарқынды түрде артып келеді. Мемлекеттік статистика агенттігі жариялаған соңғы ресми есептерге сәйкес, 2026 жылдың алғашқы төрт айында (қаңтар–сәуір) еліміздің жалпы сыртқы сауда айналымы елеулі деңгейге жетіп, 26,3 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл көрсеткіш еліміздің сыртқы экономикалық серіктестік саласында тұрақты өсім көрсетіп отырғанын дәлелдейді.
Экономикалық талдаулар Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының Өзбекстанның әлемдік нарықтағы ең ірі және негізгі серіктестері қатарында өздерінің мықты көшбасшылық орнын сақтап қалғанын көрсетті.
Ең ірі экономикалық серіктестер үштігі
Еліміздің сыртқы экономикалық қызметінде тауар айналымы ең жоғары болған негізгі мемлекеттермен байланыс жаңа кезеңге көтерілді. Сауда серіктестерінің рейтингісі төмендегідей қалыптасты:
Қытай Халық Республикасы: Өзбекстанның бірінші нөмірлі экономикалық серіктесі болып қала беруде. Екіжақты тауар айналымы қысқа мерзім ішінде 6,2 млрд долларды құрады.
Ресей Федерациясы: Екінші орынды иеленген бұл мемлекетпен өзара сауда байланыстарының көлемі 4,5 млрд долларға тең болды.
Маңызды экономикалық факт: Атап өту керек, Өзбекстанның жалпы сыртқы сауда көлемінің шамамен 41 пайызы осы екі ірі мемлекеттің үлесіне тиесілі. Бұл еліміздің экспорт пен импорт процестерінде аталған нарықтардың стратегиялық маңызы өте жоғары екенін айқын дәлелдейді.
Әлем елдерімен өзара сауда рейтингісі
Рейтинг кестесінің келесі сатыларынан да өңірлік және әлемнің дамыған мемлекеттері орын алды. Өзбекстанмен белсенді экономикалық ынтымақтастық жасап жатқан елдердің сауда көрсеткіштері төмендегі кестеде көрсетілген:
Мемлекет атауы
Сауда көлемі (АҚШ долларымен)
Қазақстан
1,8 млрд доллар
Түркия
920,6 млн доллар
Ауғанстан
728,2 млн доллар
Корея Республикасы
638,3 млн доллар
Біріккен Араб Әмірліктері
626,7 млн доллар
Сонымен қатар, Еуропа және Азия құрлығының ең озық елдері саналатын Франция, Германия және Үндістанмен жүргізілген өзара сыртқы сауда айналымының көлемі де айтарлықтай өсіп, олардың әрқайсысымен көрсеткіштер 400 млн АҚШ долларынан жоғары болғаны тіркелді.
Бұл оң көрсеткіштер Өзбекстанның экономикалық дипломатиясының жаһандық деңгейде әртараптандырылып жатқанын, яғни сауда бағыттарының барған сайын кеңейіп келе жатқанын білдіреді.
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