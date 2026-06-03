Нью-Йорк пен Еуропалық Одақ стейблкоиндерді реттеуде ынтымақтасады
Еуропалық банк басқармасы (EBA) мен Нью-Йорк штатының Қаржылық қызметтер департаменті (NYDFS) трансшекаралық стейблкоин қызметін реттеу бойынша өзара түсіністік меморандумына қол қойды. Бұл келісім Markets in Crypto-Assets (MiCA) регламенті аясында жүзеге асырылып, Нью-Йорк пен Еуропалық Одақ арасында ақпарат алмасу және қадағалау іс-шараларын үйлестіру тәртібін белгілейді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
NYDFS өкілдерінің атап өтуінше, бұл ынтымақтастық стейблкоин операцияларымен айналысатын субъектілерге бақылауды күшейтеді және нарық тенденциялары мен тәуекелдерін анықтауға көмектеседі. АҚШ пен Еуропадағы ірі банктер мен қаржы институттары стейблкоиндерді төлем құралы ретінде пайдалануды сынақтан өткізуде, бұған екі аймақта да цифрлық активтерді реттейтін заңдардың қабылдануы түрткі болды.
DefiLlama деректеріне сәйкес, жаһандық стейблкоин нарығының көлемі сәрсенбідегі жағдай бойынша 319 млрд USD-ден асты. Екі реттеуші орган айналымдағы стейблкоиндер көлемі, иелерінің саны, сыртқы және ішкі аудит нәтижелері және өнімдердің құқықтық мәртебесі туралы деректермен алмасады. Сондай-ақ, меморандум дағдарыстық жағдайларда бірлесіп әрекет ету механизмін де қарастырады.
Қазіргі уақытта нарықта USD-ге байланған активтер басым, атап айтқанда, нарықтық капиталдандыру бойынша Tether (USDT) және Circle (USDC) көш бастап тұр. Сарапшылардың пікірінше, жаңа ережелер мен макроэкономикалық ортаға байланысты стейблкоин нарығы жылдам кеңею кезеңінен шоғырлану кезеңіне өтуде.
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