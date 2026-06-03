Биткоин бағасы АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс аясында 66 000 доллардан төмендеді
Биткоин бағасы бір тәулік ішінде 7%-ға арзандап, соңғы тоғыз аптадағы ең төменгі деңгейге түсті. Бұл төмендеу АҚШ пен Иран арасындағы жаңа әскери соққылар және атысты тоқтату бойынша келіссөздердің тоқтап қалуы аясында орын алды. TradingView деректеріне сәйкес, сәрсенбі күнгі саудада биткоиннің (BTC) бағасы Coinbase биржасында 65 385 долларға дейін төмендеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар лайды.
CoinGlass талдаулары соңғы 24 сағат ішінде шамамен 277 000 трейдердің позициялары ликвидацияланғанын және жалпы шығын көлемі 1,83 миллиард долларды құрағанын көрсетеді. Бұл ликвидациялардың 90%-дан астамы биткоин мен Ethereum (ETH) бойынша ашылған "long" (өсімге бәс тігу) позицияларына тиесілі. Бұл ақпан айынан бері байқалған ең ірі бір күндік төмендеу.
Bitrue Research Institute зерттеу бөлімінің басшысы Андри Фаузан Адзиима биткоиннің қазіргі төмендеуін тек Иранға қатысты жаңалықтармен ғана емес, сондай-ақ левериджбен ликвидациялау, ETF-терден ірі көлемде қаражаттың шығуы және техникалық бұзылулармен түсіндірді. Оның пікірінше, нарықтың 64 000–65 000 доллар шамасында қолдау деңгейі бар және кез келген деэскалация бағаның күрт қалпына келуіне әкелуі мүмкін.
Криптовалюта нарығынан 150 миллиард доллар қаражаттың шығуы АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) Иранның агрессивті әрекеттеріне жауап ретінде жүргізген әскери операцияларымен тұспа-тұс келді. АҚШ әскерилері Иран ұшырған баллистикалық зымырандар мен дрондарды сәтті қайтарғанын және Кешм аралындағы нысаналарға соққы бергенін хабарлады.
Қазіргі әскери қақтығыстар АҚШ пен Иран арасындағы екі айлық бітім және Ормуз бұғазының блокадасын алып тастау бойынша жүріп жатқан жанама келіссөздер аясында болып отыр. Алайда, әзірге тараптар нақты келісімге келген жоқ, бұл криптоактивтер сегментін қоса алғанда, жаһандық қаржы нарықтарындағы алаңдаушылықты арттыруда.
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