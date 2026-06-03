АҚШ Қаржы министрлігі Иранның төрт ірі криптобиржасына санкция салды
Иранды жаһандық қаржы жүйесінен оқшаулауға бағытталған «Economic Fury» науқаны аясында АҚШ Қаржы министрлігі елдің ең ірі платформасы Nobitex-ті қоса алғанда, төрт ірі криптобиржасына санкция жариялады. Сейсенбіде Қаржы министрлігі Wallex, Bitpin және Ramzinex биржаларын Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) санкциялық тізіміне енгізді. Бұл шара АҚШ компаниялары мен жеке тұлғаларына аталған платформаларға қызмет көрсетуге тыйым салады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, Иран экономикасы дағдарысқа ұшыраған тұста режим санкцияларды айналып өту және қаражатты елден шығару сияқты сыбайлас жемқорлық мақсаттарда цифрлық активтер технологияларын пайдалануда. Бұл шаралар осы жылдың сәуір айында басталған ауқымды экономикалық қысым науқанының бір бөлігі болып табылады.
АҚШ үкіметі Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуды өзінің басым міндеттерінің бірі деп санайды. Скотт Бессент жуырда жасаған мәлімдемесінде соғыс басталғалы бері ирандық криптобиржалар мен әмияндардан шамамен 1 млрд USD көлемінде криптоактивтер тәркіленгенін хабарлады. Nobitex биржасы Ислам революциясы сақшылары корпусы мен басқа да санкцияланған ұйымдар үшін төлемдерді жүзеге асыруды жалғастырып жатқаны айтылуда.
Chainalysis блокчейн-талдау платформасының деректеріне сәйкес, Nobitex Иранның «цифрлық доллар құбырының» орталығында тұр және елдегі крипто сауда көлемінің шамамен 50 пайызын бақылайды. Сондай-ақ, Қаржы министрлігі бұл биржаны азаматтарды мемлекеттік қадағалауға қатысты деп айыптады. Санкциялық тізімге Nobitex-тің бас директоры Сейед Али Хои мен төрағасы Амир Хоссейн Рад та енгізілді.
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