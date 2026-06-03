Өзбекстанда табиғи газ өндіру көлемі айтарлықтай төмендеді
Еліміздің энергетика саласы мен ондағы өндірістік көрсеткіштер қазіргі уақытта экономикалық сарапшылар мен қоғам назарының ортасында тұр. Белгілі экономист Отабек Бакиров еліміздің энергетикалық жүйесіндегі ағымдағы жағдайды бағалай отырып, саладағы дағдарыс белгілері мен құлдырау қарқынының тереңдеп бара жатқанына назар аударды. Жарияланған ең соңғы ресми статистикалық есептер (сәуір айының қорытындысы) да саланың негізгі бағыттарында төмендеу байқалып отырғанын айқын растайды.
Энергетика саласындағы негізгі шығындар мен төмендеу көрсеткіштері
Өндіріс және жер қойнауынан байлықтарды игеру бағытында бірқатар төмендеу көрсеткіштері тіркелді. Салалар бөлінісіндегі сандар төмендегідей:
Табиғи газ көлемі: Бар-жоғы бір ай ішінде көгілдір отынды өндіру көлемі тағы 700 млн текше метрге қысқарып, жалпы көрсеткіш 3 млрд текше метрге дейін түсті. Ең алаңдатарлығы, ағымдағы жылдың басынан бері жалпы төмендеу көлемі 2,4 млрд текше метрді құрап отыр.
Көмір өнеркәсібі: Бұл салада ең үлкен төмендеу байқалды — көмір өндіру көлемі шамамен 3 есе қысқарып, бар-жоғы 200 мың тоннаға дейін түсіп кетті.
Шикізат саласындағы басқа көрсеткіштер: Сонымен қатар, есепті кезеңде мұнай өндіру көрсеткіші 51,7 мың тоннаға, газ конденсаты 77 мың тоннаға дейін азайғаны байқалды.
Қайта өңдеу және жалпы өнеркәсіпке әсері
Шикізат тапшылығы, әрине, дайын өнімдерді өндіру және қайта өңдеу тізбегіне де кері әсерін тигізбей қоймады. Атап айтқанда, дизель отынын өндіру көлемі 100,1 мың тоннаға, экономиканың негізгі қозғаушы күші болып табылатын электр энергиясын өндіру 6,9 млрд кВт·сағ деңгейіне дейін төмендеді.
Аталған процестердің жалпы көрінісі төмендегі кестеде берілген:
Өнім / Бағыт атауы
Сәуір айындағы ағымдағы көрсеткіш
Төмендеу деңгейі / Жағдайы
Табиғи газ
3 млрд м³
Бір айда 700 млн м³-ге азайды
Көмір
200 мың тонна
3 есе қысқарды
Дизель отыны
100,1 мың тонна
Төмендеу тіркелді
Электр энергиясы
6,9 млрд кВт·сағ
Жылдам төмендеу байқалды
Энергетика саласындағы осы төмендеу аясында еліміздің жалпы өнеркәсіптік өндірісінің өсу қарқыны да баяулады. Көрсеткіш ағымдағы жылдың наурыз айындағы 8%-дық межеден сәуір айының қорытындысы бойынша 7,8%-ға дейін төмендеді.
Талдаушылар мен сарапшылар сала жауаптылары тарапынан айтылып жатқан "жүйенің тез арада тұрақтанатыны" туралы уәделер мен белгіленген мерзімдердің іс жүзінде қаншалықты ақталатынына қатысты күмән келтіруде.
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