Өзбекстанда 4 айда қанша бензин өндірілді?

·42·Экономика
Өзбекстанда 4 айда қанша бензин өндірілді?

Ұлттық статистика комитетінің деректері бойынша, 2026 жылдың қаңтар–сәуір айларында Өзбекстанда 417,5 мың тонна автомобиль бензині өндірілді. Бұл көрсеткіш елде отын өндіру көлемінің жоғары деңгейде сақталып отырғанын білдіреді.

Есепке сәйкес, осы кезеңде 1,3 миллион тонна көмір және 209 мың тонна мұнай өндірілді. Сондай-ақ 381 мың тонна дизель отыны өндірілді.

Энергетика саласында 12,6 миллиард текше метр табиғи газ және 319,3 мың тонна газ конденсаты өндірілгені тіркелді. Бұл көрсеткіштер елдің отын-энергетика кешенінің экономикадағы маңызды орнын растайды.

Сонымен қатар, жылдың алғашқы төрт айында Өзбекстанда 80,6 мың дана автомобиль қозғалтқышы өндірілді.

ӨзбекстанСтатистика агенттігі
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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