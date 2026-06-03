4 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
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• Еуро 25,12 сомға арзандап, 13 896,69 сомға төмендеді.
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 4 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 36,04 сомға қымбаттап, 11 970,68 сомды құрады.
• Еуро 25,12 сомға арзандап, 13 896,69 сомға төмендеді.
• Ресей рублі 2,14 сомға арзандап, 164,14 сомға төмендеді.
• Фунт стерлинг 6,24 сомға арзандап, 16 077,15 сомға төмендеді.
• Жапон иенасы 0,23 сомға арзандап, 74,71 сомға төмендеді.
• Швейцария франкі 55,16 сомға арзандап, 15 185,95 сомға төмендеді.
• Қытай юані 1,66 сомға арзандап, 1 764,59 сомға төмендеді.
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