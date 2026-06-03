Биткоин бағамы 65 000 долларға дейін төмендеді: 1,8 миллиард долларлық ликвидация
АҚШ пен Иран арасындағы геосаяси шиеленістің ушығуы аясында биткоин (BTC) бағамы 8%-ға арзандап, соңғы тоғыз аптадағы ең төменгі көрсеткіш — 65 360 долларға дейін түсті. TradingView деректері бойынша, Bitstamp биржасында тіркелген бұл көрсеткіш 29 наурыздан бергі ең төменгі деңгей болып табылады және нарықта сатушылардың бақылауды өз қолына алғанын білдіреді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Бағамның төмендеуі туынды құралдар нарығында ірі ликвидацияларға әкелді. Атап айтқанда, 1,58 миллиард доллардан астам лонг (өсімге бәс тігу) позициялары жабылды. Оның 774,2 миллион доллары тікелей биткоинге тиесілі болса, Ethereum (ETH) бойынша 440 миллион долларлық позициялар ликвидацияланды.
Жалпы алғанда, шорт және лонг позицияларды қосқанда, нарықтан 1,83 миллиард доллар қаражат шығып кетті. Бұл BTC бағамы 60 000 доллардан төмен түскен 6 ақпаннан бергі ең ірі ликвидация оқиғасы. CryptoBanter сарапшылары мұны соңғы айлардағы ең ірі тәуліктік шығын деп атады.
Byzantine General бүркеншік атымен танымал сарапшы Binance, Bybit, OKX және Deribit сияқты ірі биржалардағы деректерге сүйене отырып, нарықтағы күрт өзгеріске түсініктеме берді. Тағы бір сарапшы DonaX₿τ бүгінгі 1,5 миллиард долларлық лонг ликвидациясы 2020 жылғы пандемия кезіндегі дағдарыс көрсеткішінен (1,6 миллиард доллар) сәл аз екенін атап өтті.
…