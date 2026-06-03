Биткоин бағамы 67 000 доллардан төмендеді: нарықтағы қорқыныш күшейді
Биткоин (BTC) бағамы төмендеуін жалғастырып жатқан кезде, криптовалюта нарығындағы көңіл-күй соңғы екі айдағы ең төменгі деңгейге түсті. Сарапшылардың пікірінше, жақын арада нарықта «жеңілдеу секірісі» (relief bounce) байқалуы күтілуде. X әлеуметтік желісіндегі Cryptic Trades талдау аккаунты Crypto Fear & Greed индексінің күрт төмендеуіне назар аударды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Crypto Fear & Greed индексі крипто нарығы қатысушыларының көңіл-күйін бірқатар көрсеткіштер негізінде 1-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша бағалайды. Сәрсенбі күні бұл индекс 11/100 деңгейіне түсті, бұл инвесторлар арасында «шамадан тыс қорқыныштың» басым екенін білдіреді. Бұл көрсеткіш ағымдағы жылдың 5 сәуірінен бергі ең төменгі нәтиже болып тіркелді.
Сарапшылардың атап өтуінше, қазіргі уақытта нарықтағы белсенділік төмен, әлеуметтік желілердегі қызығушылық бәсеңдеп, жалпы көңіл-күй негативті сипат алды. Алайда тарихи тәжірибе көрсеткендей, дәл осындай максималды қорқыныш кезеңдері көбінесе бағаның қайта өсуіне негіз болады. Сондықтан кейбір сарапшылар биткоинге қатысты ұзақ мерзімді оптимизмін сақтап отыр.
Қызығы сол, биткоин соңғы апталарда АҚШ қор нарығынан қалыс қалды. S&P 500 индексі сейсенбідегі сауданы кезекті рекордтық деңгейде аяқтағанымен, криптовалюта нарығы әлі де қысым астында. Биткоин бағамының 67 000 доллар деңгейінен төмендеуі көптеген трейдерлерді сақтық шараларын қабылдауға мәжбүрледі.
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