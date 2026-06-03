Bitcoin индикаторлары қалпына келуден хабар беруде: сарапшылар сақ болуға шақырады
Bitcoin нарығындағы соңғы динамика криптовалюта бағасының қайта қалпына келу мүмкіндігін көрсетеді. Импульс индикаторларын талдау активтің төмендеу үрдісі аяқталған болуы мүмкін екенін дәлелдейді, дегенмен нарық қатысушылары әлі де сақтық танытуда. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .
CoinDesk басылымының «Daybook» ақпараттық бюллетенінде техникалық талдау құралдары Bitcoin бағасының тұрақтанғанын көрсететіні атап өтілген. Дегенмен, жаһандық экономикалық белгісіздік және ФРЖ-нің пайыздық мөлшерлеме саясаты инвесторлардың шешімдеріне елеулі әсерін тигізуде.
Крипто сарапшылардың пікірінше, егер Bitcoin бағасы белгілі бір қарсылық деңгейінен өтсе, жаңа өсу толқыны басталуы мүмкін. Алайда Ethereum және Solana сияқты басқа ірі альткоиндер де Bitcoin-нің соңынан еріп жатқандықтан, нарықтың жалпы өтімділігі негізгі фактор болып қалуда.
Қазіргі уақытта инвесторлар тек крипто нарығын ғана емес, сонымен қатар S&P 500 және Nasdaq индекстерін қоса алғанда, дәстүрлі қаржы нарықтарының қозғалысын да мұқият қадағалауда. USD бағамының нығаюы және инфляциялық күтімдер цифрлық активтер бағасына қысым жасауы мүмкін.
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