Bitcoin индикаторлары қалпына келуден хабар беруде: сарапшылар сақ болуға шақырады

·55·Экономика
Bitcoin индикаторлары қалпына келуден хабар беруде: сарапшылар сақ болуға шақырады

Bitcoin нарығындағы соңғы динамика криптовалюта бағасының қайта қалпына келу мүмкіндігін көрсетеді. Импульс индикаторларын талдау активтің төмендеу үрдісі аяқталған болуы мүмкін екенін дәлелдейді, дегенмен нарық қатысушылары әлі де сақтық танытуда. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .

CoinDesk басылымының «Daybook» ақпараттық бюллетенінде техникалық талдау құралдары Bitcoin бағасының тұрақтанғанын көрсететіні атап өтілген. Дегенмен, жаһандық экономикалық белгісіздік және ФРЖ-нің пайыздық мөлшерлеме саясаты инвесторлардың шешімдеріне елеулі әсерін тигізуде.

Крипто сарапшылардың пікірінше, егер Bitcoin бағасы белгілі бір қарсылық деңгейінен өтсе, жаңа өсу толқыны басталуы мүмкін. Алайда Ethereum және Solana сияқты басқа ірі альткоиндер де Bitcoin-нің соңынан еріп жатқандықтан, нарықтың жалпы өтімділігі негізгі фактор болып қалуда.

Қазіргі уақытта инвесторлар тек крипто нарығын ғана емес, сонымен қатар S&P 500 және Nasdaq индекстерін қоса алғанда, дәстүрлі қаржы нарықтарының қозғалысын да мұқият қадағалауда. USD бағамының нығаюы және инфляциялық күтімдер цифрлық активтер бағасына қысым жасауы мүмкін.

BitcoinКриптоИнвестицияНарықЭкономика
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндікБүгін, 08:13Mobiuz $351 млн-ға сатылдыБүгін, 07:50Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттадыБүгін, 06:155 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отырБүгін, 05:33Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылдыБүгін, 02:36
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды