Биткоин ақпан айындағы ең төменгі көрсеткішті үшінші рет сынап жатыр
Криптовалюта нарығы қатты ауытқуларды бастан кешіруде, себебі Биткоин бағамы ағымдағы жылдың ақпан айындағы ең төменгі деңгейін үшінші рет қайта сынауға жақындады. Сарапшылар бұл сыни нүктені нарықтың болашақ бағытын айқындайтын негізгі индикатор ретінде бағалауда. Бұл туралы Coindesk.com хабар береді.
Қазіргі уақытта инвесторлар мен трейдерлер Биткоин бағасының осы қолдау деңгейінен төмен түсетінін немесе керісінше, жоғары қарай өсетінін мұқият қадағалап отыр. Егер баға ақпан айындағы көрсеткіштен төмендесе, бұл нарықта ұзақ мерзімді төмендеу үрдісін тудыруы мүмкін.
Фед жүргізіп отырған ақша-несие саясаты мен инфляция деңгейін қоса алғанда, жаһандық экономикалық факторлар криптоактивтер құнына тікелей әсер етуде. Сонымен қатар, Ethereum және Solana сияқты басқа ірі криптовалюталар да Биткоиннің соңынан құбылмалылықты көрсетуде.
CoinDesk сарапшыларының пікірінше, нарық инфрақұрылымы мен цифрлық активтерге деген институционалдық қызығушылық сақталып отыр. Bullish сияқты ірі платформалар нарық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қызмет көрсетуді жалғастыруда, алайда қысқа мерзімді тәуекелдер әлі де жоғары күйінде қалуда.
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