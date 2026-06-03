CoinDesk 20 индексі төмендеді: Bitcoin Cash бағамы 10,7%-ға құлдырады

·44·Экономика
CoinDesk 20 индексі төмендеді: Bitcoin Cash бағамы 10,7%-ға құлдырады

CoinDesk Indices өзінің күнделікті нарықтық есебін ұсынып, CoinDesk 20 индексіндегі жетекші және төмен көрсеткіш тіркеген активтер динамикасын жариялады. Қазіргі уақытта CoinDesk 20 индексі 1862,4 пункт деңгейінде саудаланып жатыр, бұл сейсенбі күнгі көрсеткішке қарағанда 0,6%-ға немесе 11,0 пунктке төмен. Бұл туралы Coindesk.com хабар береді.

Индекс құрамына кіретін 20 активтің 15-і өсу үрдісін көрсетуде. Бүгінгі саудада NEAR (+15,1%) және XLM (+5,7%) ең жоғары өсу қарқынын танытып, нарық көшбасшыларына айналды.

Керісінше, Bitcoin Cash (BCH) бағамы 10,7%-ға арзандап, индекстің жалпы төмендеуіне негізгі себеп болды. Сондай-ақ, BNB активі де 3,4%-ға құнсызданып, аутсайдерлер қатарынан орын алды.

Анықтама ретінде атап өту керек, CoinDesk 20 — әлемнің бірнеше аймағындағы әртүрлі платформаларда саудаланатын ауқымды криптоиндекс.

Bitcoin CashCoinDesk 20КриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндікБүгін, 08:13Mobiuz $351 млн-ға сатылдыБүгін, 07:50Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттадыБүгін, 06:155 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отырБүгін, 05:33Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылдыБүгін, 02:36
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды