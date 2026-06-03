CoinDesk 20 индексі төмендеді: Bitcoin Cash бағамы 10,7%-ға құлдырады
CoinDesk Indices өзінің күнделікті нарықтық есебін ұсынып, CoinDesk 20 индексіндегі жетекші және төмен көрсеткіш тіркеген активтер динамикасын жариялады. Қазіргі уақытта CoinDesk 20 индексі 1862,4 пункт деңгейінде саудаланып жатыр, бұл сейсенбі күнгі көрсеткішке қарағанда 0,6%-ға немесе 11,0 пунктке төмен. Бұл туралы Coindesk.com хабар береді.
Индекс құрамына кіретін 20 активтің 15-і өсу үрдісін көрсетуде. Бүгінгі саудада NEAR (+15,1%) және XLM (+5,7%) ең жоғары өсу қарқынын танытып, нарық көшбасшыларына айналды.
Керісінше, Bitcoin Cash (BCH) бағамы 10,7%-ға арзандап, индекстің жалпы төмендеуіне негізгі себеп болды. Сондай-ақ, BNB активі де 3,4%-ға құнсызданып, аутсайдерлер қатарынан орын алды.
Анықтама ретінде атап өту керек, CoinDesk 20 — әлемнің бірнеше аймағындағы әртүрлі платформаларда саудаланатын ауқымды криптоиндекс.
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