ЕО-да криптокомпаниялар үшін MiCA өтпелі кезеңі аяқталуда

·42·Экономика
ЕО-да криптокомпаниялар үшін MiCA өтпелі кезеңі аяқталуда

Еуропалық Одақтың криптоактивтер нарығын реттейтін MiCA регламенті 1 шілдеден бастап толық күшіне енеді. Өтпелі кезеңнің аяқталуымен ұлттық режимдер негізінде қызмет етіп жатқан барлық криптоактивтерге қызмет көрсету провайдерлері (CASP) не MiCA лицензиясын алуы, не Еуропалық Одақ клиенттеріне қызмет көрсетуді тоқтатуы тиіс. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.

Еуропалық бағалы қағаздар және нарықтар басқармасының (ESMA) өкілі хабарлағандай, осы күннен бастап рұқсаты жоқ ұйымдардың Одақ аумағында жұмыс істеуіне тыйым салынады. Компаниялар лицензия шешімін күтіп, белгісіз өтпелі мәртебеге сүйенбей, өз қызметін тоқтатуы немесе клиенттерді көшіру жоспарларын жүзеге асыруы қажет.

Францияда бүгінгі таңда 19 криптопровайдер лицензия алса, тағы шамамен 25 өтінім қаралу үстінде. Елдің қаржы нарығы басқармасы (AMF) рұқсатсыз криптоқызметтерді көрсету қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын, бұл үшін екі жылға дейін бас бостандығынан айыру және 30 000 EUR мөлшерінде айыппұл салынатынын ескертті.

Германия да ұлттық заңнамасы аясында 30 маусымға дейін лицензия алуды талап етті. BaFin реттеушісі қажет болған жағдайда тиісті шаралар қабыланатынын мәлімдеді. Австрияда ескі режим бойынша жеңілдікті кезең әлдеқашан аяқталып, қазір барлық биржалар лицензия негізінде жұмыс істеуде.

Бұл қатаң мерзім көптеген криптокомпанияларды өз қызметін уақытша тоқтатуға мәжбүрлеуі мүмкін. Бұл өтінімдері әлі қаралып жатқан платформаларды пайдаланатын миллиондаған пайдаланушыға әсер етеді деп күтілуде.

MiCAКриптоЕуропалық ОдақРеттеуBitcoin
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндікБүгін, 08:13Mobiuz $351 млн-ға сатылдыБүгін, 07:50Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттадыБүгін, 06:155 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отырБүгін, 05:33Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылдыБүгін, 02:36
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды