ЕО-да криптокомпаниялар үшін MiCA өтпелі кезеңі аяқталуда
Еуропалық Одақтың криптоактивтер нарығын реттейтін MiCA регламенті 1 шілдеден бастап толық күшіне енеді. Өтпелі кезеңнің аяқталуымен ұлттық режимдер негізінде қызмет етіп жатқан барлық криптоактивтерге қызмет көрсету провайдерлері (CASP) не MiCA лицензиясын алуы, не Еуропалық Одақ клиенттеріне қызмет көрсетуді тоқтатуы тиіс. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Еуропалық бағалы қағаздар және нарықтар басқармасының (ESMA) өкілі хабарлағандай, осы күннен бастап рұқсаты жоқ ұйымдардың Одақ аумағында жұмыс істеуіне тыйым салынады. Компаниялар лицензия шешімін күтіп, белгісіз өтпелі мәртебеге сүйенбей, өз қызметін тоқтатуы немесе клиенттерді көшіру жоспарларын жүзеге асыруы қажет.
Францияда бүгінгі таңда 19 криптопровайдер лицензия алса, тағы шамамен 25 өтінім қаралу үстінде. Елдің қаржы нарығы басқармасы (AMF) рұқсатсыз криптоқызметтерді көрсету қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын, бұл үшін екі жылға дейін бас бостандығынан айыру және 30 000 EUR мөлшерінде айыппұл салынатынын ескертті.
Германия да ұлттық заңнамасы аясында 30 маусымға дейін лицензия алуды талап етті. BaFin реттеушісі қажет болған жағдайда тиісті шаралар қабыланатынын мәлімдеді. Австрияда ескі режим бойынша жеңілдікті кезең әлдеқашан аяқталып, қазір барлық биржалар лицензия негізінде жұмыс істеуде.
Бұл қатаң мерзім көптеген криптокомпанияларды өз қызметін уақытша тоқтатуға мәжбүрлеуі мүмкін. Бұл өтінімдері әлі қаралып жатқан платформаларды пайдаланатын миллиондаған пайдаланушыға әсер етеді деп күтілуде.
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