Hyperliquid аюы HYPE шортынан $46 млн жоғалтып, өгізге айналды
Hyperliquid платформасындағы HYPE токенінің бағасы өсуін жалғастырып жатқан кезде, бұл активтің төмендеуіне бәс тіккен ірі крипто-кит ақыры өз позициясын жабуға мәжбүр болды. HyperBot мәліметтері бойынша, «loracle.hl» деген атпен танымал трейдер сейсенбі күні HYPE бойынша шорт-позициясын жауып, $46,46 млн көлеміндегі шығынды тіркеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Бұл трейдер нарық трендіне қарсы өте агрессивті бәс тіккен еді, мұны оның $54 000-нан астам қаржыландыру төлемдерін (funding fees) төлегені де растайды. Алайда HYPE бағасы өсуін жалғастырған соң, ол өз стратегиясын толығымен өзгертуге шешім қабылдады.
Ірі шығынды қабылдағаннан кейін Loracle.hl бірден «лонг» позициясына өтті. HypurrScan мәліметтеріне сәйкес, ол шамамен $70,20 бағамен 82 200 HYPE үшін 2x левереджбен $5,98 млн көлемінде жаңа позиция ашты. Сәрсенбі күні HYPE бағасы $72,80-ге жеткенде, трейдер $213 000-нан астам жүзеге аспаған пайдаға ие болды.
Трейдердің стратегиялық бұрылысы тек HYPE-пен шектеліп қалмады. Ол BitMEX негізін қалаушы Артур Хейс «қасиетті үштік» деп атаған HYPE, NEAR және ZEC активтерінің барлығында лонг-позицияларды иеленді. Сәрсенбідегі жағдай бойынша оның әмиянында $5,98 млн-дық HYPE, $5,46 млн-дық ZEC және $2,63 млн-дық NEAR экспозициясы болды.
Қазіргі уақытта осы үш позиция жалпы есепте $920 000-нан астам пайда әкелуде. Ең үлкен өсім ZEC есебінен болып, ол $521 000-нан астам пайда әкелсе, HYPE және NEAR сәйкесінше $213 450 және $185 900 оң нәтиже көрсетуде.
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