Ethereum 14 апталық минимумға түсті: ETH бағамы 1800 долларды ұстап қала ала ма?
Сәрсенбі күні Ether (ETH) бағамы 1814 долларға дейін төмендеп, соңғы 14 аптадағы ең төменгі көрсеткішке жетті. Бұл жағдай ETH/USD жұбының 1800 доллар маңындағы көп жылдық өтімділік аймақтарында тұрақтана алуына қатысты қауіп тудырды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Ethereum-ның техникалық құрылымы 2000 және 2200 долларлық қолдау деңгейлерінен айырылған соң айтарлықтай әлсіреді. Күнделікті графикте барлық негізгі жылжымалы орташа көрсеткіштер дәл осы аймақта орналасқан еді. Bitstamp биржасында ETH бағамы 1814 долларға дейін түскен кезде, күнделікті салыстырмалы күш индексі (RSI) 25 деңгейіне дейін төмендеді. Бұл 6 ақпаннан бергі ең төменгі көрсеткіш болып табылады және күшті сату қысымы мен активтің шамадан тыс сатылғанын білдіреді.
Дегенмен, бұл жағдай сатушылардың күші азайып жатқанын да білдіруі мүмкін. Мұндай жағдайда ақпан айында байқалған 39 пайыздық өсім сияқты, ағымдағы деңгейлерден бағаның жоғары секіруі (кері серпілу) ықтимал. Сарапшылардың пікірінше, Ether үшін оң үрдіс ETH/USD жұбының 1800 долларлық маңызды қолдау деңгейінен жоғары болуына байланысты.
Сарапшы Ted Pillows X әлеуметтік желісіндегі жазбасында ETH-ның бүгін 1800 доллар деңгейіне дерлік тиіп өткенін атап өтті. Ол ұсынған график баға 1800 доллардан төмен түссе, 1700 доллардан төмен аймақтар күн тәртібіне шығатынын көрсетеді. Тағы бір сарапшы CrypDoMillions 1800 долларлық меженің жоғалуы ETH бағамын 1600 долларға қарай жетелеуі мүмкін екенін қосты.
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