Binance және Alpaca кірісті бөлісу туралы келісімге келді
Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance кастодиалды және брокерлік инфрақұрылым провайдері Alpaca-мен кірісті бөлісу туралы келісімнің мәліметтерін жариялады. Бүгінгі таңда Alpaca токенизацияланған АҚШ акциялары мен биржалық қорларды (ETF) сақтау бойынша жетекші инфрақұрылым провайдеріне айналды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Binance жариялаған жаңа сауда шарттарына сәйкес, биржа Alpaca платформасының тапсырыстар ағыны үшін төлем (PFOF) түсімінің 50 пайызын, сондай-ақ пайдаланушыларға пайыздар төленгеннен кейінгі акцияларды несиеге беруден қалған пайданың 65 пайызын алады. Alpaca компаниясы Binance платформасындағы акция саудасы үшін брокерлік, клирингтік және кастодиалды қызметтерді ұсынады.
Бұл серіктестік Binance компаниясының крипто әлемінен тысқа шығу және өз қызметтерін монетизациялау стратегиясының бір бөлігі болып табылады. Бұрын биржа 7000-нан астам АҚШ акциялары мен ETF-теріне қолжетімділікті ашқан және bStocks деп аталатын жаңа токенизацияланған өнімін анонс еткен болатын. Анықтама үшін: қаңтар айында Alpaca 1,15 миллиард доллар бағалаумен 150 миллион доллар инвестиция тартты.
RWA.xyz деректеріне сәйкес, токенизацияланған акциялар нарығы қарқынды өсуде. Соңғы 30 күн ішінде бұл нарықтың жалпы құны 29 пайызға өссе, иелерінің саны 35 пайызға артып, 304 700-ге жетті. Алайда, белсенді мекенжайлар санының азаюы инвесторлардың бұл активтерді белсенді саудалаудан гөрі ұзақ мерзімді сақтауды жөн көретінін білдіреді.
Басқа ірі крипто биржалар да дәстүрлі қаржы нарықтарына енуде. Мысалы, Bitget биржасы сәуір айында Илон Маск басқаратын SpaceX компаниясының IPO-ға дейінгі акцияларына байланысты прокси-ұсынысты іске қосқан болатын. Мұндай қадамдар блокчейн технологияларына негізделген сауда өнімдеріне деген сұраныстың артып келе жатқанын көрсетеді.
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