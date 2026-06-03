Binance және Alpaca кірісті бөлісу туралы келісімге келді

·42·Экономика
Binance және Alpaca кірісті бөлісу туралы келісімге келді

Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance кастодиалды және брокерлік инфрақұрылым провайдері Alpaca-мен кірісті бөлісу туралы келісімнің мәліметтерін жариялады. Бүгінгі таңда Alpaca токенизацияланған АҚШ акциялары мен биржалық қорларды (ETF) сақтау бойынша жетекші инфрақұрылым провайдеріне айналды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Binance жариялаған жаңа сауда шарттарына сәйкес, биржа Alpaca платформасының тапсырыстар ағыны үшін төлем (PFOF) түсімінің 50 пайызын, сондай-ақ пайдаланушыларға пайыздар төленгеннен кейінгі акцияларды несиеге беруден қалған пайданың 65 пайызын алады. Alpaca компаниясы Binance платформасындағы акция саудасы үшін брокерлік, клирингтік және кастодиалды қызметтерді ұсынады.

Бұл серіктестік Binance компаниясының крипто әлемінен тысқа шығу және өз қызметтерін монетизациялау стратегиясының бір бөлігі болып табылады. Бұрын биржа 7000-нан астам АҚШ акциялары мен ETF-теріне қолжетімділікті ашқан және bStocks деп аталатын жаңа токенизацияланған өнімін анонс еткен болатын. Анықтама үшін: қаңтар айында Alpaca 1,15 миллиард доллар бағалаумен 150 миллион доллар инвестиция тартты.

RWA.xyz деректеріне сәйкес, токенизацияланған акциялар нарығы қарқынды өсуде. Соңғы 30 күн ішінде бұл нарықтың жалпы құны 29 пайызға өссе, иелерінің саны 35 пайызға артып, 304 700-ге жетті. Алайда, белсенді мекенжайлар санының азаюы инвесторлардың бұл активтерді белсенді саудалаудан гөрі ұзақ мерзімді сақтауды жөн көретінін білдіреді.

Басқа ірі крипто биржалар да дәстүрлі қаржы нарықтарына енуде. Мысалы, Bitget биржасы сәуір айында Илон Маск басқаратын SpaceX компаниясының IPO-ға дейінгі акцияларына байланысты прокси-ұсынысты іске қосқан болатын. Мұндай қадамдар блокчейн технологияларына негізделген сауда өнімдеріне деген сұраныстың артып келе жатқанын көрсетеді.

BinanceAlpacaКриптоАкцияИнвестиция
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндікБүгін, 08:13Mobiuz $351 млн-ға сатылдыБүгін, 07:50Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттадыБүгін, 06:155 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отырБүгін, 05:33Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылдыБүгін, 02:36
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды