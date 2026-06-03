Крипто нарығын талдау: америкалық тұтынушының жағдайы қандай?
Кәсіби инвесторларға арналған Crypto Long & Short апталық талдамалық есебіміздің кезекті шығарылымында біз АҚШ экономикасындағы ағымдағы өзгерістерді және олардың цифрлық активтер нарығына әсерін қарастырамыз. Қазіргі уақытта көптеген трейдерлерді бір сұрақ мазалайды: америкалық тұтынушы экономикалық қысымға қаншалықты төтеп бере алады? Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .
Соңғы макроэкономикалық деректер инфляция мен ФРЖ белгілеген жоғары пайыздық мөлшерлемелердің халықтың сатып алу қабілетіне айтарлықтай әсер етіп жатқанын көрсетеді. Бұл өз кезегінде Bitcoin және Ethereum сияқты тәуекелді активтерге деген сұраныстың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Тұтыну шығындарының азаюы – экономикалық өсуді баяулататын негізгі фактор.
S&P 500 және Nasdaq индекстері де тұтынушылық көңіл-күйге байланысты құбылуда. Егер АҚШ еңбек нарығында әлсіреу байқалса, инвесторлардың қаражатын крипто нарығынан шығарып, алтын немесе облигация сияқты қауіпсіз активтерге бағыттау ықтималдығы жоғары. Бұл криптовалюталар бағасының түзетілуіне әкелуі мүмкін.
Дегенмен, блокчейн технологиялары мен институционалдық инвестициялар ағыны ұзақ мерзімді перспективада нарықты қолдауды жалғастыруда. Bitcoin қазір тек спекулятивті құрал ғана емес, сонымен қатар жаһандық экономикалық белгісіздік кезеңінде ерекше қорғаныс активі ретінде де қарастырылуда. Алайда қысқа мерзімді перспективада бәрі тұтынушылардың әмиянына байланысты болып қала береді.
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