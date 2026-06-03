Биткоин 2022 жылғы сценарийді қайталауда: талдаушылар құлдыраудан сақтандырды

·95·Экономика
Биткоин 2022 жылғы сценарийді қайталауда: талдаушылар құлдыраудан сақтандырды

Сәрсенбі күні Биткоин (BTC) бағамы соңғы екі айдағы ең төменгі көрсеткіштер маңында құбылып, 2022 жылғы «аю» нарығымен ұқсастықтарды көрсете бастады. TradingView деректері бойынша, Bitstamp биржасында баға соңғы рет сәуір айының басында байқалған 65 362 USD деңгейіне түскеннен кейін, құбылмалылық біршама төмендеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.

Миллиардтаған долларлық ликвидациялардан кейін талдаушылар BTC/USD жұбы үшін ең нашар күндер әлі алда болуы мүмкін екендігі туралы жаңа ескертулер жасауда. Белгілі талдаушы Rekt Capital 50 айлық экспоненциалды жылжымалы орташаға (EMA) назар аударып, қазір бұл сызық 66 628 USD деңгейінде екенін атап өтті.

Сарапшы X әлеуметтік желісіндегі жазбасында: «Уақыт өте келе Биткоиннің осы EMA деңгейінен төмен түсуі және осы „аю“ нарығында макроэкономикалық құлдырауды жалғастыру ықтималдығы жоғары», — деп жазды. Егер 2022 жылғы тарих қайталанса, баға алдымен сәл көтеріліп, кейін 50 айлық EMA қолдау деңгейін толығымен жоғалтады деп күтілуде.

Басқа бір трейдер Leviathan қазіргі нарық жағдайы өзінен бұрынғы циклді «дерлік мінсіз» түрде қайталап жатқанын айтты. Оның пікірінше, әрбір кезең бірдей тәртіппен жүзеге асуда және қазіргі уақытта 60 000 USD деңгейі нарық тағдырын айқындайтын ең маңызды нүкте болып табылады.

БиткоинКриптоИнвестицияБиржаНарық
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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