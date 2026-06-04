АҚШ Қаржы министрі Биткоин қоры және CLARITY заңы туралы мәлімдеме жасады

·128·Экономика
АҚШ Қаржы министрі Биткоин қоры және CLARITY заңы туралы мәлімдеме жасады

АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент сенаторларға берген есебінде стратегиялық Биткоин қорын және цифрлық активтер қорын құру жұмыстарының қарқынды жалғасып жатқанын хабарлады. Бұл бастаманы президент Дональд Трамп көтерген болатын, ал Қаржы министрлігі 2025 жылғы жарлықтың орындалуын қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдауда. Бессенттің сөзінше, бұл жаңа технология және күрделі процесс болғанына қарамастан, үздік тәжірибелер негізінде мықты жүйе құрылуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Қазіргі уақытта АҚШ үкіметінің қарамағында 328 372 Биткоин бар, олардың жалпы құны ағымдағы бағам бойынша шамамен 215 млрд USD құрайды. Бұл қорлар негізінен үкімет тәркілеген криптоактивтер есебінен қалыптасқан. Конгресс мүшелері бұл процесті заңды түрде бекітуге ұмтылып жатқан кезде, Техас сияқты кейбір штаттар штат деңгейіндегі криптоқорларды құру туралы нормативтік актілерді қабылдап үлгерді.

Сонымен қатар, Скотт Бессент цифрлық активтер нарығын реттейтін CLARITY заң жобасына да тоқталды. Аталған заң жобасы АҚШ-та стейблкоиндер мен цифрлық активтер үшін нақты құқықтық негіз жасауды көздейді. Қаржы министрі бұл құжаттың қабылдануы АҚШ қаржы жүйесі үшін өте маңызды екенін атап өтіп, баршаны оны қолдауға шақырды.

Мәліметтерге сәйкес, Ақ үй әкімшілігі бұл заң жобасын ағымдағы жылдың жаз айларында Сенаттан өткізуді жоспарлап отыр. Президент Дональд Трамптың кеңесшілері заңға 4 шілдеге дейін қол қоюды мақсат еткенімен, кейбір сенаторлар процестің тамыз айына дейін созылуы мүмкін деп болжауда. Бұл қадам АҚШ-тың жаһандық криптонарықтағы орнын одан әрі нығайтады деп күтілуде.

БиткоинАҚШҚаржы министрлігіКриптовалютаЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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