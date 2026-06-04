Revolut АҚШ-та банк ашып, стейблкоин шығаруды жоспарлап отыр

·53·Экономика
Revolut АҚШ-та банк ашып, стейблкоин шығаруды жоспарлап отыр

Финтех-алпауыт Revolut АҚШ-тағы болашақ банкі арқылы стейблкоиндерді ұсынуды жоспарлап отыр. Компанияның АҚШ-тағы бас директоры Четин Дурансойдың айтуынша, келесі жылы іске қосылуы күтілетін банк клиенттері FDIC сақтандырған шоттарға, көп валюталы депозиттерге, акция саудасына және криптовалюта қызметтеріне қол жеткізе алады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Revolut бастапқыда халықаралық банк қызметтеріне мұқтаж бөлшек және бизнес клиенттерді тартуды көздеді. Наурыз айында компания АҚШ ұлттық банк лицензиясын алу үшін өтінім берді. Бұл лицензия Revolut компаниясына бірыңғай федералдық реттеу аясында бүкіл ел бойынша сақтандырылған банк өнімдерін ұсынуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта стейблкоиндер нарығы қарқынды өсуде және DefiLlama мәліметтеріне сәйкес, оның көлемі өткен жылғы 247 млрд доллардан 319,5 млрд долларға жетті. Revolut АҚШ-тан тыс жерлерде өз клиенттеріне банк карталары арқылы USDT және USDC стейблкоиндерінде төлем жасау мүмкіндігін ұсынды.

Саладағы белсенділік тек Revolut-пен шектелмейді. SoFi банкі Ethereum және Solana желілерінде жұмыс істейтін SoFiUSD токенін шығарса, MoneyGram компаниясы Stripe платформасымен серіктестікте MGUSD стейблкоинін ұсынды. Сондай-ақ, Nubank және Crypto.com сияқты компаниялар да АҚШ-та ұлттық банктер құру үшін шартты рұқсаттар алды.

RevolutСтейблкоинАҚШБанкКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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