Криптовалюталар талдауы: Биткоин мен негізгі альткоиндер бағасы төмендеуде
Биткоин (BTC) бағасы $65 426 деңгейінен көтерілуге тырысуда, алайда сатып алушылар жоғары позицияларды ұстап тұруда қиындыққа тап болуда. АҚШ пен Иран арасындағы геосаяси шиеленіс нарық көңіл-күйіне кері әсерін тигізді. Bitrue Research Institute талдаушысы Андри Фаузан Адзииманың пікірінше, төмендеу тек саяси жаңалықтарға ғана емес, сондай-ақ левериджті ликвидациялар мен ETF ағындарының азаюына да байланысты. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Қазір барлық назар BTC-ның жылдық ең төменгі деңгейі — $60 000-ға аударылған. Тәжірибелі трейдер Питер Брандт X желісінде Биткоиннің кеңеймелі үшбұрыш пішінін қалыптастырғанын және баға $56 000-ға дейін түсуі мүмкін екенін айтты. Дегенмен, баға $75 000-нан асса, бұл төмендеу болжамы өз күшін жояды.
Қысқа мерзімді тренд теріс сипатқа ие болса да, сатып алушылардың $60 000 бен $65 000 аралығында белсенділенуі күтілуде. Егер баға $60 000-нан төмен түсіп жабылса, төмендеу тренді жалғасып, BTC-ның $50 000-ға дейін арзандау қаупі бар. Сатушылар басымдықты сақтап қалу үшін кез келген шағын өсімді сатумен қарсы алуда.
Ethereum (ETH) нарығында да тізгінді «аюлар» қолға алды. ETH/USDT жұбы $1 750-лік мықты қолдау деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін. RSI көрсеткіші шамадан тыс сатылған аймақта болғандықтан уақытша өсім күтілуде, бірақ егер $1 750 деңгейінен айырылса, баға $1 550-ге дейін құлдырауы мүмкін.
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