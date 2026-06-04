Криптовалюталар талдауы: Биткоин мен негізгі альткоиндер бағасы төмендеуде

·70·Экономика
Криптовалюталар талдауы: Биткоин мен негізгі альткоиндер бағасы төмендеуде

Биткоин (BTC) бағасы $65 426 деңгейінен көтерілуге тырысуда, алайда сатып алушылар жоғары позицияларды ұстап тұруда қиындыққа тап болуда. АҚШ пен Иран арасындағы геосаяси шиеленіс нарық көңіл-күйіне кері әсерін тигізді. Bitrue Research Institute талдаушысы Андри Фаузан Адзииманың пікірінше, төмендеу тек саяси жаңалықтарға ғана емес, сондай-ақ левериджті ликвидациялар мен ETF ағындарының азаюына да байланысты. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Қазір барлық назар BTC-ның жылдық ең төменгі деңгейі — $60 000-ға аударылған. Тәжірибелі трейдер Питер Брандт X желісінде Биткоиннің кеңеймелі үшбұрыш пішінін қалыптастырғанын және баға $56 000-ға дейін түсуі мүмкін екенін айтты. Дегенмен, баға $75 000-нан асса, бұл төмендеу болжамы өз күшін жояды.

Қысқа мерзімді тренд теріс сипатқа ие болса да, сатып алушылардың $60 000 бен $65 000 аралығында белсенділенуі күтілуде. Егер баға $60 000-нан төмен түсіп жабылса, төмендеу тренді жалғасып, BTC-ның $50 000-ға дейін арзандау қаупі бар. Сатушылар басымдықты сақтап қалу үшін кез келген шағын өсімді сатумен қарсы алуда.

Ethereum (ETH) нарығында да тізгінді «аюлар» қолға алды. ETH/USDT жұбы $1 750-лік мықты қолдау деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін. RSI көрсеткіші шамадан тыс сатылған аймақта болғандықтан уақытша өсім күтілуде, бірақ егер $1 750 деңгейінен айырылса, баға $1 550-ге дейін құлдырауы мүмкін.

БиткоинEthereumКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндікБүгін, 08:13Mobiuz $351 млн-ға сатылдыБүгін, 07:50Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттадыБүгін, 06:155 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отырБүгін, 05:33Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылдыБүгін, 02:36
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды