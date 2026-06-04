Израиль салық қызметі криптовалюта бойынша ерікті есептілікке наразы

·61·Экономика
Израиль салық қызметі криптовалюта бойынша ерікті есептілікке наразы

Израильдің салық органы криптовалюталардан алынған пайданы ерікті декларациялау процесі күтілген нәтиже бермеуіне алаңдаулы. Үкімет есептерін түзеткен тұлғаларға қылмыстық жауапкершіліктен босату құқығын бергенімен, салық төлеушілердің белсенділігі төмен күйінде қалуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Globes басылымының хабарлауынша, Израиль билігі 2025 жылдың тамызына дейін қолданыста болатын «ерікті ашу» саясаты аясында 1 млрд долларға дейін салық түсімін күткен еді. Алайда, бүгінгі күнге дейін криптокапиталдан алынған кірістер бойынша есептер күтілген соманың өте аз бөлігін құрайды. Деректерге сәйкес, салық қызметі жалпы 50 млн долларлық криптоактивтер туралы есеп алды, ал есеп берілмеген қаражат көлемі миллиардтаған долларды құрауы мүмкін.

Салық сарапшысы Ифтах Симхонидің айтуынша, процессте анонимділіктің болмауы негізгі кедергі болып табылады. Егер салық төлеушілер үшін қауіп деңгейі жоғары болса және рәсім бастапқы кезеңде құпиялылықты немесе анонимділікті қамтамасыз етпесе, ерікті түрде ақпарат беруге деген ынта төмендейді. Қазіргі уақытқа дейін тек 58 адам осы рәсімді пайдаланып, салық есептіліктерін түзетуге тырысты.

Израиль банкінің 2024 жылдың бірінші жартысына арналған қаржылық тұрақтылық есебіне сәйкес, ел азаматтары шамамен 1 млрд доллар құндылығы бар криптоактивтерге ие. Сонымен қатар, АҚШ Конгресінің мүшелері шағын крипто транзакцияларды IRS-ке есеп беруден босатуды көздейтін PARITY Act заң жобасын қарастыруда.

КриптовалютаИзраильСалықBitcoinИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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