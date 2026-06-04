Биткоин бағамы $62 000-ға дейін төмендеді: Миллиардтаған доллар позициялар жойылды
Криптовалюта нарығында күрт төмендеу байқалды: Биткоин бағамы $62 000 деңгейіне дейін түсті. Бұл құлдырау салдарынан фьючерстік нарықтарда миллиардтаған долларлық лонг (өсімге бәс тігу) позициялары жойылды, бұл нарықтағы сату қысымын одан әрі күшейтті. Бұл туралы Coindesk.com хабар береді.
Сарапшылардың пікірінше, Биткоин бағамының мұндай құбылмалылығы инвесторлар арасында алаңдаушылық тудыруда. Соңғы 24 сағат ішінде нарықтық капиталдандыру айтарлықтай азайды, бұл негізгі криптовалютаға ғана емес, сонымен қатар Ethereum және басқа альткоиндердің бағамына да кері әсерін тигізді.
Ликвидация толқыны негізінен жоғары кредиттік иықпен сауда жасайтын трейдерлерді қамтыды. Биржа деректеріне сәйкес, Биткоин бағамының күтпеген жерден төмендеуі нәтижесінде автоматты түрде жабылған позициялар көлемі соңғы айлардағы рекордтық деңгейге жетті.
Қазіргі уақытта нарық қатысушылары ФРЖ шешімдері мен жаһандық экономикалық көрсеткіштерді мұқият қадағалауда. Крипто нарығы дәстүрлі қаржы нарықтарымен, атап айтқанда Nasdaq және S&P 500 индекстерімен корреляцияны сақтап тұрған кезде, Биткоин үшін $60 000 психологиялық шегі маңызды қолдау нүктесі болып қала бермек.
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