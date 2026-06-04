5 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отыр

·140·Экономика
5 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отыр

Bankir Telegram арнасы 5 маусымда доллар бағамы шамамен 24–25 сомға өседі деп болжануда деп жазды.

Банктерге доллар сату бойынша ең үздік бағамдар:

Infinbank — 11 970 сом.
Turonbank — 11 970 сом.
Anorbank — 11 965 сом.
Asakabank — 11 960 сом.

Банктерден доллар сатып алу бойынша ең үздік бағамдар:

• Octobank — 11 960 сом.
• Xalq banki — 11 960 сом.
• Anorbank — 11 960 сом.
• Asakabank — 11 960 сом.

Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.

InfinbankTuronbankAnorbankAsakabankOctobankXalq BankBankir
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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