5 маусымда доллар бағамының өсуі болжанып отыр
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• Infinbank — 11 970 сом.
• Octobank — 11 960 сом.
Bankir Telegram арнасы 5 маусымда доллар бағамы шамамен 24–25 сомға өседі деп болжануда деп жазды.
Банктерге доллар сату бойынша ең үздік бағамдар:
• Infinbank — 11 970 сом.
• Turonbank — 11 970 сом.
• Anorbank — 11 965 сом.
• Asakabank — 11 960 сом.
Банктерден доллар сатып алу бойынша ең үздік бағамдар:
• Octobank — 11 960 сом.
• Xalq banki — 11 960 сом.
• Anorbank — 11 960 сом.
• Asakabank — 11 960 сом.
Күн ішінде бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.
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