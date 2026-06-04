Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттады

·36·Экономика
Coinbase Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтарға тиесілі 3 млн долларды бұғаттады

Coinbase криптобиржасы Оңтүстік-Шығыс Азиядағы кибералаяқтық желілеріне қарсы бағытталған жаһандық операция аясында 3 миллион доллардан астам қаражатты бұғаттағанын хабарлады. Бұл шара АҚШ Әділет министрлігінің алаяқтықпен күрес бөлімі ұйымдастырған «Бұзу апталығы» аясында жүзеге асырылды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Аталған операцияда Coinbase-пен қатар Meta, Microsoft және Starlink сияқты технологиялық алпауыттар да қатысты. Ынтымақтастық нәтижесінде алаяқтық желілеріне тиесілі серверлер мен хостинг инфрақұрылымдары жойылды, сондай-ақ 1,4 миллионнан астам әлеуметтік желі және электрондық пошта аккаунттары бұғатталды. Тайланд корольдік полициясы бірнеше адамды тұтқындады.

АҚШ Әділет министрлігі мен ФБР мәліметтеріне сәйкес, инвестициялық алаяқтық және «pig butchering» (шошқа сою) деп аталатын схемалар ең жылдам дамып келе жатқан қылмыс түрлерінің бірі болып қалуда. 2025 жылы америкалықтардың криптоактивтер мен жасанды интеллектке қатысты алаяқтықтан шеккен шығыны 11 миллиард доллардан асты.

Coinbase өкілдерінің атап өтуінше, блокчейн технологиясы дәстүрлі қаржы жүйелерінен айырмашылығы – құқық қорғау органдарына әрбір транзакцияның мөлдір әрі өзгермейтін тарихын ұсынады. Бұл заңсыз қаржылық ағындарды қадағалау және тоқтатуда маңызды құрал болып табылады.

Ағымдағы жылы бүкіл әлем бойынша алаяқтық инфрақұрылымына қарсы күрес күшейді. Сәуір айында АҚШ үкіметі 701 миллион доллардан астам криптоактивтерді бұғаттаса, Дубай полициясы басқарған халықаралық операция нәтижесінде 276 адам тұтқындалып, тоғыз ірі алаяқтық орталығы жабылды.

CoinbaseКриптовалютаБлокчейнАлаяқтықИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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