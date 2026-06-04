Mobiuz $351 млн-ға сатылды
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Мемлекеттік активтерді басқару агенттігі Mobiuz мобильді операторындағы мемлекетке тиесілі 100% үлестің сатылғанын ресми түрде хабарлады. Мәміле құны 351 млн USD-ды құрады.
Мәліметтерге сәйкес, Mobiuz компаниясын АҚШ-тың McKim and Company компаниясы басқаратын консорциум сатып алды. Бұл мәміле Өзбекстан телекоммуникация нарығындағы маңызды оқиғалардың бірі ретінде бағалануда.
Жаңа инвесторлар Mobiuz қызметін одан әрі дамытуды, қызмет көрсету сапасын арттыруды және компания инфрақұрылымын кеңейтуді жоспарлап отыр. Осы мақсатта болашақта қосымша 500 млн USD-ға дейін инвестиция тарту көзделген.
Бұл инвестициялар мобильді байланыс қызметтерін жаңғыртуға, желі мүмкіндіктерін жақсартуға және бәсекелестік ортаны нығайтуға қызмет етеді деп күтілуде.
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