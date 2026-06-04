Worldcoin: ЖИ IPO толқынындағы назардан тыс қалған мүмкіндік
Артур Хейс негізін қалаған Maelstrom инвестициялық фирмасы Worldcoin (WLD) токены алдағы айларда $5-ке дейін өсуі мүмкін деп болжауда. Сарапшылардың пікірінше, WLD жасанды интеллект (ЖИ) саласындағы қарқынды өсудің криптонарықтағы негізгі көрінісі болып табылады. Maelstrom зерттеушісі Лукас Рупперттің айтуынша, нарық осы саладағы ең ірі IPO процестері қарсаңында тұрғанымен, ең айқын прокси-активті назардан тыс қалдыруда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Қазіргі уақытта АҚШ-та ЖИ бумы өзінің шарықтау шегіне жетуде. OpenAI компаниясы 2026 жылдың қыркүйегінде биржаға шығуды жоспарлап, SEC-ке құпия түрде IPO проспектісін ұсынды. Компания $1 трлн бағалаумен $60 млрд қаражат тартуды көздеуде. Сонымен қатар, оның бәсекелесі Anthropic те $965 млрд құндылықпен өз IPO құжаттарын тапсырды. Мұндай процестер S&P 500 индексінің рекордтық деңгейге жетуіне себеп болды.
Worldcoin — OpenAI басшысы Сэм Альтман негізін қалаған жоба, ол адамдарды ЖИ боттарынан ажыратуға көмектесетін жаһандық цифрлық сәйкестендіру жүйесін құруды мақсат етеді. Ақпан айынан бері WLD бағасы төмендеу үрдісінде болса да, талдаушылар токендерді бұғаттан шығару кестесіндегі өзгерістер мен ірі сатып алулар бағаның күрт өсуіне түрткі болады деп күтуде.
Рупперттің сөзіне қарағанда, бағаның төмендеуіне наурыз айындағы жабық мәмілелер себеп болған, бірақ бұл уақытша жағдай. Eightco (ORBS) сияқты компаниялар өз балансындағы қолма-қол қаражат есебінен нарықтағы шорт-позицияларды жабуға мәжбүрлейтін сатып алуларды жүзеге асырса, бұл бағалардың тізбекті түрде жоғары секіруіне әкелуі мүмкін.
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