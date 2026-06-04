Өзбекстандағы кафе мен мейрамханалардың саудасы 70 трлн сомға жуықтады

·43·Экономика
Өзбекстандағы кафе мен мейрамханалардың саудасы 70 трлн сомға жуықтады

Мемлекеттік статистика комитетінің деректері бойынша, 2026 жылғы 1 мамыр жағдайы бойынша Өзбекстанда 32 266 қоғамдық тамақтану кәсіпорны жұмыс істейді.

Ағымдағы жылдың қаңтар–сәуір айларында кафе, мейрамханалар және басқа да тамақтану орындары арқылы жүзеге асырылған сауда көлемі 69,8 трлн сомға жетті. Бұл 2025 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7,2%-ға жоғары нәтиже.

Сауда айналымының басым бөлігі шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің үлесіне тиесілі. Олардың үлесі 79,8%-ды құрады.

Ірі кәсіпорндар жалпы көрсеткіштің 20,2%-ын қалыптастырды. Бұл сандар Өзбекстандағы қоғамдық тамақтану қызметтері нарығындағы негізгі белсенділіктің шағын және орта бизнес өкілдері арқылы қамтамасыз етіліп жатқанын көрсетеді.

ӨзбекстанҰлттық статистика комитеті
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

OCC басшысы: World Liberty Financial-ға тек демократтар қысым жасап отырБүгін, 22:15Кәсіби инвесторлар бірінші тоқсанда 52 мың Bitcoin ETF саттыБүгін, 20:14Биткоин бағасы 60 мың долларлық қолдау деңгейінде тұрып қалдыКеше, 18:19Bybit биржасы Western Union компаниясының USDPT стейблкоинін қостыКеше, 18:18Криптовалюта нарығындағы құбылмалылық: Bitcoin қалпына келуде, NEAR күрт арзандадыКеше, 16:13Standard Chartered: Bitcoin бағасының құлдырауын тоқтататын үш негізгі факторКеше, 16:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды