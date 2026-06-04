Өзбекстандағы кафе мен мейрамханалардың саудасы 70 трлн сомға жуықтады
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Мемлекеттік статистика комитетінің деректері бойынша, 2026 жылғы 1 мамыр жағдайы бойынша Өзбекстанда 32 266 қоғамдық тамақтану кәсіпорны жұмыс істейді.
Ағымдағы жылдың қаңтар–сәуір айларында кафе, мейрамханалар және басқа да тамақтану орындары арқылы жүзеге асырылған сауда көлемі 69,8 трлн сомға жетті. Бұл 2025 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7,2%-ға жоғары нәтиже.
Сауда айналымының басым бөлігі шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің үлесіне тиесілі. Олардың үлесі 79,8%-ды құрады.
Ірі кәсіпорндар жалпы көрсеткіштің 20,2%-ын қалыптастырды. Бұл сандар Өзбекстандағы қоғамдық тамақтану қызметтері нарығындағы негізгі белсенділіктің шағын және орта бизнес өкілдері арқылы қамтамасыз етіліп жатқанын көрсетеді.
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