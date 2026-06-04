Apex пен Archax Goldman Sachs-пен бірге жылжымайтын мүлікті токенизациялауда
Apex Group компаниясы Goldman Sachs-тың GS DAP цифрлық активтер платформасында шығарылып жатқан токенизацияланған жылжымайтын мүлік қоры үшін әкімшілік қызметтер көрсететінін жариялады. Жоба Goldman Sachs, Archax цифрлық активтер биржасы, LRC Group инвестициялық менеджері және Ownera провайдерімен серіктестікте әзірленді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Apex Group-тың цифрлық активтер жөніндегі жаһандық басшысы Агнес Мазуректің айтуынша, институционалдық деңгейдегі токенизация сенімді және реттелетін инфрақұрылымға сүйенеді. Бұл бастама инвесторлар мен менеджерлер арасында блокчейн технологияларына негізделген шешімдерге деген сұраныстың артып келе жатқанын көрсетеді.
Қор үлестері Goldman Sachs-тың GS DAP платформасы арқылы цифрлық токендер түрінде шығарылады. 2022 жылы іске қосылған бұл платформа құпиялылыққа бағытталған Canton Network желісі және DAML ақылды келісімшарттар тілі негізінде құрылған, бұл активтерді шығару, есеп айырысу және сақтау мүмкіндігін береді.
Жоба аясында LRC Group қорды басқарады, ал Archax биржасы кастодиан (сақтаушы) және алғашқы тарату серіктесі ретінде қатысады. Ownera желісі эмитенттер, кастодиандар және тарату арналары арасындағы өзара үйлесімділікті қамтамасыз ететін қабат қызметін атқарады.
Бұл серіктестік банктер мен реттелетін қаржы институттарының нақты активтерді (RWA) блокчейн желісіне ауыстыруға ұмтылысын көрсетеді. Қазіргі уақытта токенизация нарығы тек жылжымайтын мүлікті ғана емес, сонымен қатар ақша нарығы қорлары мен жеке несие беруді қамти отырып, қарқынды дамып келеді.
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