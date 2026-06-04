Coinbase SpaceX-пен IPO-ға дейінгі нарықты іске қосты

·64·Экономика
Coinbase SpaceX-пен IPO-ға дейінгі нарықты іске қосты

Coinbase криптобиржасы жаңа жобасын жариялады: енді АҚШ-тан тыс пайдаланушылар компаниялардың акцияларына қоғамдық саудаға шыққанға дейін инвестиция сала алады. Бұл IPO-ға дейінгі (pre-IPO) нарықтағы алғашқы актив Илон Маск басқаратын SpaceX компаниясы болды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Жаңа өнім USDC стейблкоины арқылы есептелетін мерзімсіз фьючерстік шарттар түрінде ұсынылды. Бұл құрал SpaceX компаниясының болжамды нарықтық құнын бақылайды және трейдерлерге тәулік бойы сауда жасау мүмкіндігін береді. Coinbase деректеріне сәйкес, позицияларды кез келген уақытта ашуға және жабуға болады, ал компания ресми түрде биржаға шыққаннан кейін бұл шарттар автоматты түрде кәдімгі акционерлік фьючерстерге айналады.

Бұрын жеке компанияларға инвестиция салу мүмкіндігі негізінен венчурлық қорлар мен ірі институционалдық инвесторлар үшін ашық еді. Coinbase осы қадам арқылы жеке нарыққа кіру мүмкіндігін кеңейтуді мақсат етіп отыр. SpaceX жаһандық деңгейде жоғары сұранысқа ие болғандықтан, бірінші актив ретінде таңдалды.

Қазіргі уақытта криптобиржалар арасында нақты активтерді (RWA) токенизациялау бойынша бәсекелестік күшейіп келеді. Бұған дейін Binance және Bitget те SpaceX-ке қатысты туынды құралдарды іске қосқан болатын, ал Kraken ұқсас бастаманы жариялады. Bernstein зерттеуіне сәйкес, RWA нарығы биыл 42%-ға өсіп, 51 млрд АҚШ долларына жетті.

Токенизацияланған акциялар нарығы әлі қалыптасу кезеңінде болса да, инвесторлар арасында Tesla, Alphabet және Microsoft сияқты технологиялық алыптарға қызығушылық жоғары. Coinbase-тің жаңа қызметі қазіргі уақытта АҚШ резиденттері үшін шектеулерге байланысты қолжетімсіз, бірақ басқа қолдау көрсетілетін юрисдикцияларда жұмыс істейді.

CoinbaseSpaceXIPOКриптоИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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