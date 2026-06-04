Bitcoin бағасы 2022 жылғы құлдырау кезеңінің тренд сызығына жетті

·24·Экономика
Bitcoin бағасы 2022 жылғы құлдырау кезеңінің тренд сызығына жетті

Bitcoin (BTC) бағасы соңғы төрт айдағы ең төменгі деңгейге түсуі нәтижесінде маңызды аю нарығының тренд сызығына жетті. TradingView деректеріне сәйкес, BTC/USD жұбы 2023 жылдан бері алғаш рет өзіндік 200 апталық қарапайым жылжымалы орташа көрсеткішіне (SMA) қайта оралды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

200 апталық SMA Bitcoin аю нарықтары кезеңіндегі негізгі өлшем шарты болып саналады. Уақыт өте келе тек өсіп отыратын бұл тренд сызығы қазір 61 626 USD деңгейінде орналасқан. Баға бұл көрсеткішпен соңғы рет 2023 жылдың қазан айында түйіскен еді, бірақ 2022 жылғы құлдырау кезеңінде бұқалар бақылауды толық қолға алғанша кедергі қызметін атқарды.

Танымал талдаушы CollinTalksCrypto осы 200 апталық SMA деңгейіне қайта оралуды "маңызды кезең" деп атайды. Ол X әлеуметтік желісіндегі парақшасында: "Баға осы нүктеден жоғары секіре ме, әлде құлдырауды жалғастыра ма?" деген сұрақты ортаға салды. Талдаушы, сондай-ақ, аю нарығындағы ең жақсы кіру нүктелері дәл 200 апталық MA көрсеткішінен төмен болатынын қосты.

Кейбір оптимистік талдаушылар Bitcoin бағасының соңғы жергілікті минимумдардағы "шамадан тыс сатылған" (oversold) жағдайына назар аударуда. Қазіргі уақытта нарық қатысушылары осы маңызды қолдау деңгейі сақтала ма, әлде баға одан әрі төмендей ме, соны мұқият бақылауда.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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