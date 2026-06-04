FG Nexus 17,8 млн долларлық Ether сатты: Шығын 100 млн-нан асты
Arkham талдау платформасының деректері бойынша FG Nexus ашық акционерлік қоғамына тиесілі әмиян сәрсенбі күні тағы 10 000 Ether аударым жасады. Бұл әрекет компанияның 2025 жылы ірі позиция қалыптастырғаннан кейін басталған сатулар сериясының жалғасы болды. Ағымдағы бағалар бойынша бұл транзакция шамамен 17,8 млн долларды құрайды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Nasdaq биржасында тіркелген компания бұрын қазынасындағы 21 000-нан астам ETH активтерін шамамен 55 млн долларға сатқан еді. FG Nexus 2025 жылдың тамыз және қыркүйек айлары аралығында әр тиынды орташа есеппен 3 860 доллардан, жалпы 50 770 ETH жинаған болатын. Сол кезде бұл инвестициялық портфель 196 млн долларға бағаланған еді.
CoinGecko деректеріне сәйкес, Ether бағасы қазіргі уақытта шамамен 1 765 доллар деңгейінде саудалануда. Бұл FG Nexus сатып алған орташа бағадан 54 пайызға төмен деген сөз. Нәтижесінде, компанияның бастапқы инвестициясы бойынша көрген шығыны 100 млн доллардан асып кетті. Yahoo Finance деректері компания акциялары бағасының бейсенбі күнгі саудаларда 13,40 пайызға төмендеп, 7,11 долларды құрағанын көрсетеді.
FG Nexus 2025 жылдың желтоқсан айында 40 093 ETH активіне иелік ететінін мәлімдеген еді, бірақ соңғы сатулар бойынша әлі ресми түсініктеме бермеді. Компанияның бұл стратегиясы басқа ірі корпоративтік Ether иелерінің тәсіліне қайшы келеді. Мысалы, 5,4 миллионнан астам ETH-мен ең ірі иелік етуші BitMine компаниясы бағалардың төмендеуіне қарамастан, өз позициясын толықтыруды жалғастыруда.
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