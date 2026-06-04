Polymarket пайдаланушылары Strategy компаниясының Bitcoin мәмілесіне наразы
Polymarket болжамдар платформасында Strategy компаниясының 31 мамырға дейін Bitcoin сатқаны туралы даулы шарт "Жоқ" нұсқасының пайдасына шешілді. Компания кейінірек белгіленген мерзім аралығында 32 BTC сатқанын ресми түрде растағанымен, нарыққа қатысушылар екі кезеңді дауды шешу процесінің қорытындысы бойынша теріс нәтижені мақұлдады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
UMA Optimistic Oracle (UMA) токен иелері бейсенбі күні таңертең аяқталған дауыс беру процесінде нарықты "Жоқ" деп жабуға шешім қабылдады. Мәліметтерге сәйкес, қатысушылардың 98,6%-ы бұл шешімді қолдап, тек 1,4%-ы ғана "Иә" нұсқасына дауыс берген. Polymarket әкімшілігі нарық мерзімі аяқталғанға дейін ешқандай ончейн деректер немесе сенімді есептер сатылымды растамағанын, ал мерзімнен кейін жарияланған деректер ескерілмейтінін мәлімдеді.
Strategy компаниясы 26-31 мамыр аралығында 32 BTC сатты, бірақ бұл туралы дүйсенбі күні, яғни нарық жабылғаннан кейін есеп берді. Бұл жағдай Polymarket платформасындағы токен санына негізделген дауды шешу жүйесіне қатысты күмәндарды күшейтті. Ең көп UMA токены бар әмияндардың дауыс беру құқығы көбірек екені айтылып, бұл шешімдердің әділдігіне әсер етуі мүмкін.
Көптеген трейдерлер наразылық білдіріп, нарық растау уақытына емес, сатылым жүзеге асырылған нақты уақытқа негізделуі керектігін атап өтті. Бір сәтсіз трейдер осы шарт салдарынан 500 000 USD жоғалтқанын хабарлады. Жалпы алғанда, осы оқиғаға 80 миллион доллардан астам қаражат тігілген еді.
Galaxy Research сарапшыларының пікірінше, болжам нарықтары ережелердің кейіннен қалай түсіндірілетінін емес, болған нақты оқиғаны бағалауы тиіс. Дауды шешу процесі ірі токен иелері үшін пайдалы болды: мысалы, ең ірі дауыс беруші әмияндардың бірі осы процесс арқылы 299 000 USD-дан астам пайда тапты.
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