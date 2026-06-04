Криптовалюта нарығындағы құбылмалылық: Bitcoin қалпына келуде, NEAR күрт арзандады
Криптовалюта нарығы соңғы тәуліктегі қатты құлдыраудан кейін қалпына келе бастады. Нарықтың негізгі активі болып табылатын Bitcoin бағасы төменгі нүктеден секіріп, қалпына келу үрдісін көрсетуде. Дегенмен, жалпы нарық конъюнктурасы әлі де тұрақсыз болып қала беруде және инвесторлар сақтықпен әрекет етуде. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .
Сонымен қатар, альткоиндер сегментіндегі жағдай әртүрлі. HYPE жобасы айтарлықтай құн жоғалтса, NEAR хаттамасы күтпеген соққыға ұшырап, оның бағасы күрт төмендеді. Сарапшылар мұны ірі инвесторлардың активтерін сатуымен және нарықтағы ликвидтілік мәселелерімен түсіндіреді.
Цифрлық активтер биржаларындағы сауда көлемі өсті, бұл трейдерлердің баға өзгерістерін пайдалануға тырысып жатқанын көрсетеді. Ethereum және Solana сияқты ірі экожүйелер де Bitcoin-нің соңынан сәл көтеріле бастады, бірақ жалпы нарық капитализациясы әлі де қысым астында.
CoinDesk деректеріне сәйкес, бұл құбылмалылық жаһандық экономикалық факторлармен және ФРЖ-ның күтілетін пайыздық мөлшерлемелер бойынша шешімдерімен байланысты болуы мүмкін. Крипто-инвесторлар қазір қауіпсіз активтерге ұмтылуда, бұл Bitcoin-нің үстемдігін арттыруда.
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