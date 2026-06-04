Standard Chartered: Bitcoin бағасының құлдырауын тоқтататын үш негізгі фактор
Standard Chartered банкінің талдаушылары Bitcoin нарығындағы ағымдағы төмендеу үрдісін зерттеп, криптовалюта бағасының түбінде қашан жететінін анықтайтын үш маңызды шартты атап өтті. Сарапшылардың пікірінше, бұл факторлар жүзеге аспайынша, нарықта тұрақтылық байқалмайды. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .
Ең алдымен, талдаушылар АҚШ экономикасындағы макроэкономикалық көрсеткіштерге назар аударуда. Федералдық қор жүйесі тарапынан пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі күтілуде және инфляция деңгейі Bitcoin сияқты тәуекелді активтерге сұранысты айқындайды. Егер экономикалық қысым азаймаса, крипто нарығы төмен қарай жылжуын жалғастыруы мүмкін.
Екінші фактор ретінде Bitcoin-ETF қорларына капитал ағыны көрсетілген. Соңғы апталарда осы қорлардан қаражаттың шығуы бағаға теріс әсер етті. Нарықтың ең төменгі нүктесіне жетуі үшін институционалдық инвесторлар тарапынан қайта сатып алу белсенділігі артуы қажет деп саналады.
Үшінші шарт техникалық көрсеткіштер мен нарық психологиясымен байланысты. Standard Chartered мамандары Bitcoin бағасы белгілі бір қолдау деңгейлерінен өтіп, сол жерде бекінуі керектігін атап өтеді. Бұл инвесторларда сенім тудырып, сату қысымын азайтуға қызмет етеді.
Қорытындылай келе, Bitcoin бағасының тұрақтануы тек ішкі нарық факторларына ғана емес, сонымен қатар жаһандық экономикалық жағдайға да тікелей байланысты болып отыр. Инвесторлар қазір осы үш "егер" шартының орындалуын мұқият бақылауда.
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