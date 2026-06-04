Bybit биржасы Western Union компаниясының USDPT стейблкоинін қосты

·32·Экономика
Bybit биржасы Western Union компаниясының USDPT стейблкоинін қосты

Bybit криптовалюталық биржасы Western Union шығарған USDPT стейблкоинін өз платформасына интеграциялады. Бұл қадам төлем жүйелері алыбының цифрлық долларын алғаш рет ірі крипто сауда алаңына шығарды. Бейсенбіде жарияланған хабарламаға сәйкес, АҚШ долларына байланыстырылған USDPT енді Bybit пайдаланушылары үшін сақтау, сауда жасау және аударымдар үшін қолжетімді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Бұл серіктестік USDPT ауқымын жай ғана төлемдерден тыс кеңейтіп, оны крипто-трейдинг экожүйесіне интеграциялайды. Bybit осы активті қолдаған алғашқы ірі биржа болды. Western Union өз цифрлық активтер стратегиясы аясында USDPT стейблкоинін биылғы мамыр айында Solana блокчейнінде іске қосқан болатын.

Western Union Digital бөлімшесі шығарған бұл стейблкоин Anchorage Digital Bank банкіндегі резервтермен қамтамасыз етілген. Компания өкілдерінің айтуынша, актив АҚШ-тың GENIUS Act заңнамалық базасының талаптарына толық сәйкес келеді. Бұл төлем стейблкоиндері үшін белгіленген федералдық реттеу стандарттарының сақталатынын білдіреді.

Қазіргі уақытта стейблкоиндер нарығы цифрлық активтер саласының ең жылдам дамып келе жатқан сегменттерінің бірі болып қала береді. DeFiLlama деректеріне сәйкес, долларға байланыстырылған стейблкоиндердің жалпы құны шамамен 320 миллиард долларға жетті. Western Union-мен қатар MoneyGram, Mastercard және Visa сияқты ірі қаржы институттары да осы нарыққа белсенді түрде кіріп жатыр.

Атап айтқанда, MoneyGram жақында Stellar желісінде MGUSD стейблкоинін шығарса, Mastercard өз есеп айырысу жүйелерінде USDC, PYUSD және RLUSD сияқты активтерді қолдауды кеңейтуде. Visa компаниясы стейблкоиндер арқылы жүзеге асырылатын транзакциялар көлемі жылына 7 миллиард долларға жеткенін мәлімдеді.

BybitWestern UnionUSDPTСтейблкоинКриптовалюта
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

OCC басшысы: World Liberty Financial-ға тек демократтар қысым жасап отырБүгін, 22:15Кәсіби инвесторлар бірінші тоқсанда 52 мың Bitcoin ETF саттыБүгін, 20:14Биткоин бағасы 60 мың долларлық қолдау деңгейінде тұрып қалдыКеше, 18:19Криптовалюта нарығындағы құбылмалылық: Bitcoin қалпына келуде, NEAR күрт арзандадыКеше, 16:13Standard Chartered: Bitcoin бағасының құлдырауын тоқтататын үш негізгі факторКеше, 16:13Токенизация: ETF үлгісіндегі нарық құрылымындағы төңкерісКеше, 16:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды