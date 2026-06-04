Bybit биржасы Western Union компаниясының USDPT стейблкоинін қосты
Bybit криптовалюталық биржасы Western Union шығарған USDPT стейблкоинін өз платформасына интеграциялады. Бұл қадам төлем жүйелері алыбының цифрлық долларын алғаш рет ірі крипто сауда алаңына шығарды. Бейсенбіде жарияланған хабарламаға сәйкес, АҚШ долларына байланыстырылған USDPT енді Bybit пайдаланушылары үшін сақтау, сауда жасау және аударымдар үшін қолжетімді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Бұл серіктестік USDPT ауқымын жай ғана төлемдерден тыс кеңейтіп, оны крипто-трейдинг экожүйесіне интеграциялайды. Bybit осы активті қолдаған алғашқы ірі биржа болды. Western Union өз цифрлық активтер стратегиясы аясында USDPT стейблкоинін биылғы мамыр айында Solana блокчейнінде іске қосқан болатын.
Western Union Digital бөлімшесі шығарған бұл стейблкоин Anchorage Digital Bank банкіндегі резервтермен қамтамасыз етілген. Компания өкілдерінің айтуынша, актив АҚШ-тың GENIUS Act заңнамалық базасының талаптарына толық сәйкес келеді. Бұл төлем стейблкоиндері үшін белгіленген федералдық реттеу стандарттарының сақталатынын білдіреді.
Қазіргі уақытта стейблкоиндер нарығы цифрлық активтер саласының ең жылдам дамып келе жатқан сегменттерінің бірі болып қала береді. DeFiLlama деректеріне сәйкес, долларға байланыстырылған стейблкоиндердің жалпы құны шамамен 320 миллиард долларға жетті. Western Union-мен қатар MoneyGram, Mastercard және Visa сияқты ірі қаржы институттары да осы нарыққа белсенді түрде кіріп жатыр.
Атап айтқанда, MoneyGram жақында Stellar желісінде MGUSD стейблкоинін шығарса, Mastercard өз есеп айырысу жүйелерінде USDC, PYUSD және RLUSD сияқты активтерді қолдауды кеңейтуде. Visa компаниясы стейблкоиндер арқылы жүзеге асырылатын транзакциялар көлемі жылына 7 миллиард долларға жеткенін мәлімдеді.
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