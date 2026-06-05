Кәсіби инвесторлар бірінші тоқсанда 52 мың Bitcoin ETF сатты

·83·Экономика
Кәсіби инвесторлар бірінші тоқсанда 52 мың Bitcoin ETF сатты

АҚШ-тағы споттық Bitcoin биржалық инвестициялық қорларына (ETF) иелік ететін кәсіби инвесторлардың үлесі бірінші тоқсанда күрт азайды. CoinShares есебіне сәйкес, 13F нысанындағы реттеушілік есептерді талдау ірі инвестициялық менеджерлердің Bitcoin ETF активтерін 313 000 BTC-ден 261 000 BTC-ге дейін, яғни 17%-ға қысқартқанын көрсетті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Осы сатылымдар нәтижесінде кәсіби инвесторлардың қолындағы активтердің жалпы құны 35%-ға төмендеп, 17,8 млрд долларды құрады. CoinShares талдаушысы Мэтт Киммелдің айтуынша, мұндай жағдай Bitcoin нарығындағы төмендеу кезеңдеріне тән, мұнда негізінен тактикалық және леверидждік стратегияларға сүйенетін трейдерлер өз позицияларын жабады.

Сатылымдардың негізгі бөлігі, яғни шамамен 96%-ы хедж-қорлар мен брокерлік компанияларға тиесілі болды. Атап айтқанда, хедж-қорлар өз резервтерін 31 400 BTC-ге (39%) азайтса, брокерлер өз үлесін 53%-ға қысқартты. Керісінше, банктер осы кезеңде Bitcoin ETF сатып алуын екі еседен астамға арттырып, өз портфельдеріне 7 800 BTC қосты.

Кәсіби иеліктің азаюы Bitcoin бағасының күрт түзелуімен бір уақытта сәйкес келді. Бірінші тоқсан ішінде активтің құны 22%-ға төмендеп, қысқа мерзімді түрде 60 000 доллардан төмен түсті. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы қазан айындағы 126 000 долларлық рекордтық деңгейден шамамен 50%-ға төмен.

Нарықтағы құбылмалылыққа қарамастан, CoinShares реттеу саласындағы оң өзгерістерді атап өтеді. АҚШ-тың SEC және CFTC сияқты бақылау органдары цифрлық активтер бойынша нақтырақ құқықтық негіз жасау үстінде жұмыс істеуде. SEC 2030 жылға дейінгі стратегиялық басымдықтарында цифрлық активтер мен блокчейн технологиялары үшін берік іргетас қалауды мақсат еткенін мәлімдеді.

BitcoinETFКриптовалютаИнвестицияCoinShares
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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