OCC басшысы: World Liberty Financial-ға тек демократтар қысым жасап отыр
АҚШ Валюталық бақылау басқармасының (OCC) басшысы Джонатан Гулд Дональд Трамптың отбасына тиесілі World Liberty Financial компаниясының ұлттық сенім хартиясы бойынша өтінішін қарау кезінде ешқандай саяси қысымға ұшырамағанын мәлімдеді. Өкілдер палатасының Қаржы қызметтері жөніндегі комитетіндегі тыңдауда Гулд президенттен осы жобаға арнайы жеңілдік беру туралы нұсқау алмағанын атап өтті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Нью-Йорктен шыққан конгрессмен Грегори Микс тыңдау барысында World Liberty Financial компаниясының шетелдік үкіметтер мен Binance биржасымен байланысы туралы сұрақ қойды. Қаңтар айында OCC хартиясына өтініш берген бұл криптокомпания демократ заң шығарушылардың қатты қарсылығын тудырған еді. Микстің айтуынша, компания тікелей президент отбасының мүдделеріне қызмет етеді және реттеуші органнан осы өтінішті қатаң стандарттар негізінде қарауды талап етті.
Өз кезегінде Джонатан Гулд заң шығарушылардың айыптауларын жоққа шығарып, қысымды тек демократтар мен кейбір сенаторлар жасап отырғанын айтты. Оның сөзінше, мұндай саяси араласу бұрын-соңды болмаған жағдай. OCC бұған дейін Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets және Paxos сияқты ірі криптокомпаниялардың өтініштерін мақұлдаған немесе шартты түрде бекіткен болатын.
Ұлттық сенім хартиясын алу криптокомпанияларға дәстүрлі банктерге қойылатын қатаң реттеу талаптарынсыз белгілі бір қызметтерді көрсетуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта тек World Liberty ғана емес, Kraken биржасының бас компаниясы Payward та осындай рұқсат күтуде. Сонымен қатар, АҚШ Сенатында цифрлық активтер нарығын реттейтін CLARITY Act заң жобасы бойынша дауыс беру процесі күтілуде.
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