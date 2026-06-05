АҚШ сенаторлары криптовалюта капиталы ережелерін нақтылауды талап етті
АҚШ Сенатындағы республикашылдар тобы қаржы реттеушілерін криптоактивтермен айналысатын компаниялар үшін капитал стандарттарын нақтылауға шақырды. Сенатор Синтия Луммис басқаратын топ ФРС төрағасының орынбасары Мики Боуманға, Федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясының төрағасы Трэвис Хиллге және Валюталық бақылау басқармасының өкілі Джонатан Гулдқа ресми хат жолдады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Сенаторлар өз үндеуінде токенизацияланған бағалы қағаздар бойынша нұсқаулықтарды қолдай отырып, цифрлық активтердің баланста көрсетілуі үшін әлдеқайда нақты және әділ жүйе құруды ұсынды. Қазіргі халықаралық стандарттарға сәйкес, банктер өздеріндегі крипто-резервтерінен әлдеқайда жоғары құнды резервтік активтерді сақтауға міндетті. Сенаторлар мұны банктердің крипто сақтауына қойылған "де-факто тыйым" деп атап отыр.
Бұл бастама сенаторлар федералды агенттіктердің крипто нарығын реттеуін айқындайтын CLARITY Act заң жобасын қарауға дайындалып жатқан кезеңге сәйкес келді. Заңның қазіргі нұсқасы банктерге төлемдер, несие беру, кастодиалдық қызметтер және сауда сияқты операцияларда цифрлық активтер мен блокчейн технологиясын пайдалануға рұқсат береді.
Топ Базель комитетінің криптоактивтер үшін белгілеген 1250 пайыздық тәуекел салмағына қарсылық білдірді. Олардың пікірінше, бұл көрсеткіш цифрлық активтердің нақты тәуекел профиліне негізделмеген. Сенаторлар кез келген жаңа реттеу технологиялық тұрғыдан бейтарап болуы және банктерге цифрлық активтер нарығында мағыналы түрде қатысу мүмкіндігін беруі керектігін атап өтті.
Хатты Дэн Салливан, Билл Хагерти, Берни Морено, Тед Бадд және Джон Хастед сияқты сенаторлар да қол қойды. CLARITY Act бойынша пікірталастар осы аптада Сенатта жалғасуы күтілуде. Бұл заң жобасы Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия мен Тауарлық фьючерстерді сауда-саттық жөніндегі комиссия сияқты мекемелердің крипто нарығындағы өкілеттіктерін де айқындайды.
…