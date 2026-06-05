Zcash желісіндегі қателік салдарынан ZEC бағасы 30 пайызға құлдырады
Zcash (ZEC) криптовалютасының бағасы Orchard протоколындағы маңызды осалдық туралы жаңа мәліметтер жарияланғаннан кейін күрт төмендеді. Бұл қателік теориялық тұрғыдан зиянкестерге шексіз мөлшерде жалған ZEC токендерін шығаруға (минтинг) мүмкіндік бере алатын еді. Shielded Labs компаниясы жалдаған қауіпсіздік инженері Тейлор Хорнби бұл ақауды 29 мамырда анықтап, Zcash Open Development Lab (ZODL) хабарлады. Нәтижесінде 3 маусымда желіде шұғыл хард форк (hard fork) жүргізіліп, мәселе шешілді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Дегенмен, 2022 жылдың мамырынан бері бар бұл осалдықты біреу пайдаланған болуы мүмкін деген қауіптер нарыққа теріс әсер етті. Соңғы 24 сағат ішінде ZEC бағасы 30 пайыздан астамға арзандап, 410 долларға дейін түсті. Жобаның нарықтық капитализациясы 3 миллиард доллардан астам қаражат жоғалтты. BitMEX негізін қалаушы Артур Хейес осы хабардан кейін барлық ZEC активтерін сатып жібергенін мәлімдеді.
Қауіпсіздік зерттеушілерінің айтуынша, Тейлор Хорнби бұл осалдықты талдау кезінде Claude Opus 4.8 жасанды интеллект моделін пайдаланған. Orchard схемасындағы математикалық қате транзакцияларды криптографиялық тексеру процесін алдауға мүмкіндік берген. Тейлор бұл қателікті тәжірибеде тексеріп, шексіз мөлшерде жалған ZEC жасауға болатынын дәлелдеді.
Негізгі мәселе мынада: Orchard протоколының құпиялылық қасиеттеріне байланысты, қате түзелгенге дейін оны біреу пайдаланды ма, жоқ па, соны криптографиялық әдіспен анықтау мүмкін емес. Артур Хейес заңсыз тиындар шығарылғанына күмәнданса да, мұны толық жоққа шығару мүмкін емес екенін мойындады. Қазіргі уақытта инвесторлар арасында Zcash экожүйесіне деген сенімнің төмендеуі байқалуда.
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