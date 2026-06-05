Крипто-миллиардерлер Найджел Фараждың партиясын қаржыландыруда
Найджел Фарадж басқаратын Reform UK партиясы биыл екі крипто-миллиардерден 7 миллион фунт стерлинг (9,4 миллион АҚШ доллары) көлемінде қайырымдылық қаражат алды. Сайлау комиссиясы бейсенбі күні жариялаған деректерге сәйкес, бұл көрсеткіш бойынша партия елдегі басқа барлық саяси күштерден озып кетті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар лайды.
Атап айтқанда, Tether стейблкоинын эмитентінде үлесі бар Кристофер Харборн партияға 4 миллион АҚШ долларын, ал BitMEX криптобиржасының тең құрылтайшысы Бен Дело 5,4 миллион АҚШ долларын аударған. Салыстыру үшін, жылдың бірінші тоқсанында Лейбористік және Консервативті партиялардың әрқайсысы шамамен 5,4 миллион АҚШ доллары көлемінде ғана қаражат тарта алды.
Reform UK өзін криптовалюталарды қолдайтын партия ретінде танытады. Ұлыбританияда қайырымдылықты Bitcoin (BTC) арқылы қабылдай бастаған алғашқы саяси күш болды. Фарадж криптоактивтерден түсетін капитал өсімі салығын 24%-дан 10%-ға түсіруді және Англия банкінде (Bank of England) Bitcoin резервін жасауды ұсынды.
Криптоиндустрия саяси шешімдерге ықпал ету мақсатында үлкен қаражат жұмсауда. АҚШ-та да крипто-PAC (саяси іс-қимыл комитеттері) қараша айындағы аралық сайлау алдында өз кандидаттарын қолдау үшін миллиондаған доллар жұмсаған еді. Найджел Фарадж өзіне берілген 6,7 миллион АҚШ доллары көлеміндегі жеке сыйлық бойынша тексерістерге тап болғанымен, бұл қаражаттың парламент мүшесі болғанға дейінгі қауіпсіздік шығындары үшін берілгенін атап өтті.
Reform UK партиясының бірінші тоқсандағы қаражат жинау көрсеткіші өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда алты есеге өсті. Жалпы алғанда, Ұлыбританиядағы барлық саяси партиялардың жалпы қаржыландыруы өткен жылмен салыстырғанда екі еседен астам өсу көрсетті.
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