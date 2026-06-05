Өзбекстан төрт айда қайсы жеміс немесе көкөністі ең көп экспорттады?

·54·Экономика
Өзбекстан төрт айда қайсы жеміс немесе көкөністі ең көп экспорттады?

Ұлттық статистика комитетінің деректері бойынша, 2026 жылдың қаңтар–сәуір айларында Өзбекстан сыртқы нарықтарға жалпы 489,5 мың тонна жеміс-көкөніс өнімдерін жеткізді. Бұл экспорт көлемінің жалпы құны 454,5 миллион АҚШ долларын құрады.

Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда экспорт көлемі 25,9 мың тоннаға немесе 5,6 пайызға өсті. Бұл халықаралық нарықтарда өзбек ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныстың жоғары болып қалғанын көрсетеді.

Экспорт құрылымында ең үлкен үлес көкөністерге тиесілі болды. Төрт ай ішінде шетелге 239,8 мың тонна көкөніс өнімдері жіберілді. Сондай-ақ, 86,6 мың тонна жеміс және жидектер сыртқы нарықтарға экспортталды.

Бұдан бөлек, 26,2 мың тонна маш, 9,2 мың тонна жержаңғақ және басқа жаңғақ өнімдері экспортталды. Қарбыз және қауын жеткізу көлемі 0,2 мың тоннаны құрады. Қалған бөлігі басқа түрдегі жеміс-көкөніс және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесіне тиді.

ӨзбекстанҰлттық статистика комитетіАҚШ доллары
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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