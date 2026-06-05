Банктер қарыз алушыларды жасанды интеллект арқылы бағалайды

·31·Экономика
Банктер қарыз алушыларды жасанды интеллект арқылы бағалайды

Президент Шавкат Мирзиёев қаржылық қызметтерді цифрландыру жөніндегі шаралар пакетін бекітті.

Құжатқа сәйкес, 2030 жылға қарай шағын және орта бизнесті несиелендіру көлемі үш есе артады. Оның ЖІӨ-дегі үлесін 20 пайызға жеткізу жоспарлануда.

Сондай-ақ, онлайн микрокредиттердің үлесі несие портфелінің 60 пайызын құрауы тиіс екені белгіленді.

2026 жылғы 1 шілдеден бастап онлайн несиелендіру үшін цифрлық платформа іске қосылады. Банктер қарыз алушыларды бағалау үшін «Электронды үкімет» деректерін тегін пайдалана алады.

2026 жылғы 1 желтоқсаннан бастап балама жасанды интеллект негізіндегі скоринг енгізіледі. Жүйе қарыз алушыларды салықтар, табыстар, мүлік, коммуналдық төлемдер және сотталғандық туралы мәліметтер сияқты 71 деректер жиынтығы негізінде талдайды.

Банктер қамтамасыз етілмеген онлайн микрокредиттерді 1 сағат ішінде беру процесін жолға қоюы керек.

Сонымен қатар, екі ай ішінде банктерде «AI Кеңесші» қызметі іске қосылады. Ол кәсіпкерлерге махаллалардың ерекшеліктерін ескере отырып, бизнес-идеяларды әзірлеуге көмектеседі.

Реформа несие тарихы жоқ кәсіпорындар үшін капиталға қол жеткізуді жеңілдетуге бағытталған. Сондай-ақ, ол несие тәуекелдерін бағалау процесін автоматтандыруға қызмет етеді.

Шавкат МирзияевЭлектрондык үкіметAI MaslahatchiӨзбекстан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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