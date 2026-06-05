8 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
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• Еуро 75,18 сомға қымбаттап, 14 024,34 сом болды.
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 8 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Соған сәйкес, доллар 52,23 сомға қымбаттап, 12 049,44 сомды құрады.
• Еуро 75,18 сомға қымбаттап, 14 024,34 сом болды.
• Ресей рублі 2,4 сомға қымбаттап, 163,92 сомды құрады.
• Фунт стерлинг 102,72 сомға қымбаттап, 16 224,57 сом болды.
• Жапон иенасы 0,28 сомға қымбаттап, 75,33 сомды құрады.
• Швейцария франкі 106,79 сомға қымбаттап, 15 295,05 сом болды.
• Қытай юані 9,53 сомға қымбаттап, 1 780,70 сомды құрады.
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