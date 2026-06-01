«Неге мен сұрықсызбын деп айнаға қарап жыладым» — Зухра Солиева ауыр күндерін еске алды

·949·Мәдениет
«Неге мен сұрықсызбын деп айнаға қарап жыладым» — Зухра Солиева ауыр күндерін еске алды

Актриса Зухра Солиева берген сұхбаттарының бірінде шығармашылық жолының алғашқы кезеңдері мен басынан өткерген жан күйзелісі туралы ашық айтып берді. Оның айтуынша, өнер әлеміне енген кезде өзіне деген сенімділігі өте төмен болған.

Зухра Солиева Самарқандтан келгенін, отбасында еркелеп өскенін еске алды. Актрисаның сөзінше, астанадағы өмір мен шығармашылық жолының басы оған оңай соқпаған.

«Мен қайтып кете алар едім. Ерке қызбын, үйде ештеңеден тарықпағанмын. Айнаға қарап, неге сұрықсызбын, соншалықты сұрықсыз болғаным не деп жылаған күндерім болды. Тіпті қайтып кетсем бе екен деп те ойладым», — деді актриса.

Алайда кейін оның өмірінде бетбұрыс кезеңі болған. Зухра Солиеваның айтуынша, «Otalar so‘zi» жобасындағы қатысуы оған үлкен мотивация берген.

«Режиссер жылап беруді сұрағанда сахнаны орындадым. Сонда олар «Міне, актриса!» деді. Сол кезде алғаш рет өзіме деген сенім пайда болды және «Демек, мен жақсы актриса екенмін» деп ойладым», — деп еске алды өнерпаз.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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